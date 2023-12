Haber: Damla Oya Erman

Kaliforniya'nın Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yapılan fırlatma, yerel saatle 12:03'te gerçekleşti.

Falcon 9 roketi, 22 Starlink uzay aracını başarıyla taşıdıktan sonra, roketin ilk aşaması, Pasifik Okyanusu'nda konuşlanmış "Of Course I Still Love You" adlı dron gemisine dikey bir şekilde indi. Bu roketin 13. fırlatma ve inişi olduğu belirtilirken, daha önceki altı uçuşu Starlink görevlerine aitti.

Starlink uyduları, fırlatmadan yaklaşık 62.5 dakika sonra Falcon 9'un üst kademesinden bırakıldı.

Bu fırlatma, SpaceX'in 2023 yılındaki 91. yörünge görevi oldu ve şirketin bir yıl içinde gerçekleştirdiği en yüksek sayıdaki fırlatma olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor, 2022'de 61 fırlatmayla kırılmıştı.