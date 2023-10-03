Haber: Damla Oya Erman

Cumartesi günü (30 Eylül) Florida'daki NASA Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşen bu önemli test, Psyche adlı asteroidi incelemek üzere yapılacak olan NASA görevi için roketin hazırlıklarını sürdürdü. Falcon Heavy, 12 Ekim tarihinde KSC'nin 39A numaralı rampasından Psyche görevini fırlatmak için planlanıyor.

Psyche görevi, Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında bulunan gizemli bir metal nesne olan Psyche'ye uzun bir yolculuk yapacak. Eğer her şey plana uygun giderse, bu araştırma aracı 2029'da Psyche asteroidine ulaşacak ve en az 26 ay boyunca yörüngesinde bu ilginç nesneyi inceleyecektir. Bu görevin sonuçları, gezegen oluşumu ve güneş sistemi'nin erken dönemleri hakkında bilim insanlarına önemli bilgiler sunabilir. Araştırmacılar, Psyche asteroidinin, Dünya ve diğer kaya gezegenlerini oluşturan protoplanetlerin açığa çıkmış çekirdeği olabileceğini düşünüyorlar.

Falcon Heavy, şu anda faaliyette olan en güçlü ikinci rokettir ve Psyche görevi, bu dev roketin NASA için gerçekleştireceği ilk görev olacak. Falcon Heavy daha önce yedi kez başarılı bir şekilde fırlatma gerçekleştirdi, en sonuncusu Temmuz ayında oldu. Bu test, SpaceX'in göz alıcı roketinin gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.