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SpaceX, 2024’te 29’u Starlink projesi kapsamında olmak üzere 43 yörünge misyonu fırlatışı gerçekleştirdi.

Öte yandan, ABD'li uydu görüntüleme şirketi Maxar Teknoloji için California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden de 2 dünya gözlem uydusu, Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

SpaceX, Starlink Projesi kapsamında dünya çapında internet erişimi sağlamayı hedefliyor. Şirketin, proje kapsamında alçak yörüngede 5 bin 800’den fazla aktif uydusu bulunuyor.

Falcon 9 roketinin ilk kademesi, fırlatışın ardından Atlantik Okyanusu'ndaki "A Shortfall of Gravitas" platformuna iniş yaptı.

"Space.com" internet sitesinin haberine göre SpaceX , Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 roketini, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden yerel saatle 10.37’de alçak yörüngeye fırlattı.

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