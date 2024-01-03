Sporun heyecan dolu dünyasında 2023, unutulmaz anların, çekişmelerin ve zaferlerin yılı oldu. Ülkemizde ve dünya çapında birçok dalda heyecan dolu başarılara sahne oldu.

A Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yollarını ayırdı ve göreve daha önce ülkemizde Adana Demirspor’u çalıştıran İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella geldi. 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde D grubunu lider olarak tamamlayan milliler, 2024’te Almanya’da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Ayrıca Euro 2032’nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Sezonu 88 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 23. Şampiyonluğunu ilan etti.

Ziraat Türkiye Kupası 2022-2023 sezonunun finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 yenen Fenerbahçe, 7. Kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde kupa İngiltere temsilcisi Manchester City'nin oldu. Inter'i 1-0 yenen Manchester ekibi, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzandı.

UEFA Avrupa Ligi'ni İtalya ekibi Roma’yı seri penaltı atışları sonucu yenen İspanya ekibi Sevılla, UEFA Avrupa Konferans Ligi ise İtalya’nın Fiorentina takımını 2-1 mağlup eden İngiltere temsilcisi West Ham United şampiyonlukla noktaladı.

Cristiano Ronaldo'nun Al-nassr ile anlaşmasının ardından Suudi Arabistan'a yıldız yağdı. Neymar, Benzema, Mane, Kante gibi birçok yıldız isim, Suudi Arabistan Ligi'nin yolunu tuttu.

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan kararının ardından Lionel Messi ise ABD'nin yolunu tuttu. Arjantinli yıldız MLS ekiplerinden Inter Mıamı'ye transfer oldu. Messi ayrıca, yılın futbolcusuna verilen Ballon D'or ödülünü de kazanan isim oldu.

Fenerbahçe'nin Milli genç yıldızı Arda Güler, Barcelona ve Real Madrıd'in kendisine yaptığı tekliflerin ardından tercihini Real Madrid'den yana kullandı, İspanyol devinin yolunu tuttu.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon, finalde Brezilya ekibi Fluminense'yi 4-0 yenen Manchester City oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'te Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı, Türkiye'ye bir ilki yaşattı. Sultanlar ayrıca 2024 Paris Olimpiyat elemeleri B grubunu lider tamamlayarak Paris biletini de almış oldu. Milliler 2023'ü dünya bir numarası olarak kapattı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger kupası ve CEV Avrupa Ligi'nde altın madalya kazandı. Milliler, 2024 Paris Olimpiyatları’na vize almayı ise başaramadı.

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında iki Türk takımının ilk kez finalde karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavıt'i 3-1 yenen Vakıfbank, 6. Kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Vakıfbank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, 3. Kez kupayı müzesine götürdü.

Voleybolda 2022-2023 sezonunda Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe olurken, Efeler Ligi'ndeyse zafer Ziraat Bankkart'ın oldu.

2023 NBA Finalleri'nde batıdan Denver Nuggets ve doğudan Miamı Heat şampiyonluk için mücadele etti. Rakibini 5 maç sonunda 4-1'le geçen Denver Nuggets, 2023 şampiyonu oldu.v

Erkek basketbolunun bir numaralı kupası Euroleague'de şampiyon İspanya temsilcisi Real Madrid oldu. Finalde Yunanistan ekibi Olimpiakos'u 79-78 yenen İspanyol devi, şampiyonluğa uzandı.

Kadınlar Euroleague'de 2023 finali iki Türk takımı arasında oynandı. Fenerbahçe, finalde Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol'u 99-60 yenerek tarihindeki ilk Euroleague şampiyonluğunu elde etti. Öte yandan kadınlar basketbolda süper kupa da ilk kez Türkiye'ye geldi. Finalde Fransız temsilcisi Asvel'i 109-52 yenen Fenerbahçe, Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.

Basketbolda 2022-2023 sezonunda erkeklerde Süper Lig'in kazananı Anadolu Efes, kadınlarda Süper Lig'in kazananı ise Fenerbahçe oldu.

2023 FIBA Dünya Kupası finalinde Sırbistan'ı 83-77 mağlup eden Almanya, kupanın sahibi oldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından tüm spor müsabakalarına ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi. Dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 Şubat'ta spor organizasyonlarının yeniden başladığını duyurdu. Deprem bölgelerindeki birçok takım spor faaliyetlerinden geçici olarak çekildiğini açıkladı.

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, Milli hentbolcu Cemal Kütahya, Yeni Malatyaspor’lu Ahmet Eyüp Türkaslan, Voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu milli sporcularından Sefa Bayraktar, Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut, Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu, Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden Muhammet Görken, Malatya BBSK Voleybol Takımı oyuncularından Mehmet Can Ağırbaş, Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız hayatını kaybeden isimlerden oldular.