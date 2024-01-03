Bakırköy Belediyesi Sanatçılar Parkı, eşsiz bir atmosferle doldu taştı. Dr. Bülent Kerimoğlu'nun liderliğinde, ünlü sanatçı Yeşim Salkım'ın unutulmaz performansıyla gerçekleşen konser, 20 bin kişilik kalabalık izleyici kitlesiyle hep bir ağızdan koro şeklinde şarkılar söylendi.

Renkli ışıklandırmalar eşliğindeki gösteri, havai fişek gösterisiyle taçlandırılarak yeni yıla izleyicilerle birlikte muazzam bir giriş yapıldı.

Yeşim Salkım'ın enerjisiyle dopdolu bir geceye dönüştü. Salkım, sahnedeki etkileyici performansının ardından seyircilere hitap ederek teşekkürlerini iletti ve sağlık ile huzur dolu bir yeni yıl dileğinde bulundu.

Bu olağanüstü etkinlik, Bakırköy halkının bir araya gelerek yeni yıla büyüleyici bir coşkuyla girmesine vesile oldu.

GÜLBEN ERGEN ESKİŞEHİR’İ FETHETTİ

SAHNEDE TUZ RİTÜELİ

2023’te verdiği birçok konserle sevenleriyle buluşan Gülben Ergen yılı son stüdyo çalışması ‘Sen Gidince’nin başarısıyla kapatırken 2024’ün gelişini de Eskişehirli hayranlarıyla kutladı. Ergen bereket getirmesi için sahnede tuz serperken Tasigo Hotel’deki programıyla gönülleri fethetti…

Yoğun bir yılı geride bırakan Gülben Ergen, 2024’ün ilk saatlerinde Eskişehir’deki Tasigo Hotel’in sahnesindeydi. Gülşah Saraçoğlu imzalı, beş renk Swarovski taşlarla işlenen kostümü ve sahne performansıyla Eskişehirlilerden büyük alkış aldı. Sık sık seyircisiyle sohbet eden Gülben Ergen unutulmayacak bir geceye imza attı.

Yeni yıla girerken kapınızın önüne ve omzunuzun arkasına tuz serpmenin bereket getireceğine inanan Gülben Ergen sahnede bu ritüeli yaparak konuklarına da uygulattı. Ergen’in renkli konseri bir o kadar da eğlenceli geçti. Konser sonunda Ergen Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan’daki maça milli beraberlik duygularıyla aldıkları çıkmama kararından çok etkilendiğinden bahsetti. Ve finali 10. Yıl Marşı ile yaptı. Tüm konuklar hep bir ağızdan bu çarşı Ergen’le birlikte söyledi.

DİVA BEBE YENİ YILI SAHNEDE KARŞILADI

Son yıllarda hit şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden; tarzı, tavrı ve şarkıları ile adından söz ettiren Melike Şahin, yeni yılı Raffles İstanbul’da hayranları ile karşıladı.

Bu yıl arka arkaya verdiği konserlerle ve çıkardığı şarkılarla müzik severlerin kalbinde ayrı bir yer edinen Melike Şahin, Raffles İstanbul ‘da muhteşem bir sahne şovuna imza attı. 2023’e veda gecesinde ünlü şarkıcının dilinde iyi dilekler vardı. Şahin “Çok iyi olsun her şey sağlıkla gelsin, mutlulukla gelsin, iç huzuruyla gelsin çok şahane bir sene olsun inşallah” dedi.

Melike Şahin özel olarak hazırladığı Akdeniz arabesk potpurisi ile konserinde özel bir bölüm yaptı. Şahin 2 saat sahnede kalırken kendine özgü kıyafetiyle de seyirciyi büyüledi.

SİMGE YENİ YILDA AŞK DİLEDİ

Tüm yılı konserden konsere koşarak geçiren Simge 2024’ü de sahnede karşıladı. 2023’te kariyerine odaklanan Simge yeni yılda kendisi için aşk diledi…

Geride bıraktığımız yılın yıldızı Simge, çıkardığı şarkıların liste başarıları ve verdiği konserlerle 2023’te tüm rakiplerine açık ara fark attı. Simge bu efsane başarıyı Çeşme Altın Yunus Otel’de verdiği yılbaşı konseriyle taçlandırdı.

Konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Simge Raisa Vanessa imzalı kıyafetiyle göz doldururken dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyledi. Yılbaşına özel repertuvarıyla sevenlerini coşturan Simge muhteşem bir konsere daha imza attı.

Simge “2023’ü asla unutmayacağım. Kalbimde hep ayrı bir yeri olacak bir yıl geçirdim. Yaşadığım her ana şükrediyorum. 2024’ten ise artık aşk diliyorum” deyince alkış koptu.

İREM DERİCİ 2024’Ü KIBRIS’TA KARŞILADI

Yılı aralıksız gerçekleştirdiği sahne çalışmaları ve yayınladığı şarkılarla geçiren İrem Derici 2023’ü muhteşem bir konserle kapattı. Derici Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel'de seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı…

2023 yılı İrem Derici için çok yoğun ve heyecan dolu geçti. Unutulmayacak dev konserlere imza atarken listelerin üst sıralarından düşmeyen şarkılarla hayranlarını mutlu etti. İrem Derici 2024’e Kıbrıs Limak Cyprus Deluxe Hotel'in sahnesinde girdi.

İrem Derici seyircisinin karşısına Tolga Çam imzalı kıyafetiyle çıktı. Hit şarkılarından oluşan repertuvarı ve dansçılarıyla kusursuz bir şov sunan İrem Derici kendisini dinlemeye gelen konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. İrem Derici’nin konseri için Ankara, İzmir, Samsun ve Malatya’dan birçok seveni gelmişti. Derici kimseyi kırmadan herkesle fotoğraf çektirdi. Bu sevgi gösterisi karşısında çok duygulanan İrem Derici herkese harika bir 2024 diledi.

Sefa Ramazan Öztürk : Dünya Markası olma yolundayız!

Son dönemlerde Ünlülerin tercih ettiği giyim markası Ramonder'in Ceo'su Sefa Ramazan Öztürk'ün yeni yıl için planlamış olduğu projelerine devam ederken Best Life dergisine markası ile çok özel açıklamalar da bulundu.

Best Life Dergisinin yeni sayısında markası ile alakalı 15 soruya cevap veren Sefa Ramazan Öztürk , Dergide iddialı açıklamalarda bulundu. Sefa Ramazan Öztürk Basına " Yeni yıl benim ve markamın yılı olacak. Markam ile Dünyaya açılma vakti geldi herkes bu markayı bilecek. Yeni Yıl Herkese Aşk ,Para , Mutluluk , Sağlık getirsin diliyorum. 9 Ocak tarihinde Yeni Yılın ilk ödülünü Altın Orkide Müzik Medya Ödüllerinden alacak olmanın heyecanını yaşıyorum." diyerek açıklamalarını bitirdi.

Özerk: Umut, barış ve aşk dolu geçsin

Tuğba Özerk, yeni yıla Bostancı’daki Dedeman Otel’de yaklaşık 600 kişilik davetli grubuyla birlikte girdi. Orkestra arkadaşlarıyla birlikte hareketli şarkılarını seslendiren Özerk, modacı Hasan Altın’ın derin göğüs dekolteli iki kostümüyle sahnedeydi.

Davetliler arasında yer alan bir kadın girişimci Özerk’e kendisinin yaptığı kristal nazar boncuğunu hediye edip ¨Yeni yılda da size ve şarkılarınıza nazar değmesin¨ diyerek elbisesine iliştirdi. Tuğba Özerk ¨2023 ülkemiz ve tüm dünya için üzücü geçti. Kutlu olsun 2024, tepeden tırnağa umut, baştan sona gerçek her zerresi mutluluk, barış ve aşk dolu geçsin¨ dedi.