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Kilo almak için başladığı vücut geliştirmede Avrupa şampiyonu oldu

Kilo almak için başladığı vücut geliştirmede Avrupa şampiyonu oldu

19.00 Hangi Kredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Nef Stadı'ndaki derbi mücadelesi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig 'de 37. hafta programı belli oldu.

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