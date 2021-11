Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti

9’uncu dakikada Berghuis’in ortasında yaşanan karambolün ardından top Daramy’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

11’inci dakikada Pjanic’in pasıyla topla buluşan Rosier’in sert şutunda top az farkla auta gitti.

20’nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan kornerde top Mazraoui’nin eline çarptı. Öncesinde oyunu devam ettiren hakem Irfan Peljto, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

22’nci dakikada penaltı atışını kullanan Ghezzal, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

28’inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Daramy’nin şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

30’uncu dakikada Teixeira’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Larin’in yerden şutunda kaleci Onana topu ayaklarıyla kornere gönderdi.

42’nci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal pasını ortadaki Pjanic’e verdi. Pjanic topu bekletmeden savunma arkasına sarkan Larin’e aktardı. Larin’in karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Onana gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

54’üncü dakikada skora denge geldi. Atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Tagliafioca, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki Haller’i gördü. Haller, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

69’uncu dakikada Ajax öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Tadic pasını ceza sahası içindeki Lisandro Martinez’e verdi. Bu oyuncunun şutunda altıpasın hemen önünde Haller’in ayak koyduğu top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Ajax’a 2-1 mağlup oldu.

TARAFTARLARDAN SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Beşiktaş’ın Ajax’a mağlup olduğu karşılaşmanın sonrasında siyah-beyazlı taraftarlardan teknik direktör Sergen Yalçın’a destek geldi. Karşılaşmanın son dakikaları ve maç sonrasında Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Sergen Yalçın’dan takımı tribünlere getirmesini istedi.

Yalçın, taraftarı selamlamak için tekrardan yeşil zemine gelirken, taraftarlar ‘Sergen takımı ayağa kaldır’ yönünde uzun süre tempo tuttu.

SERGEN YALÇIN: BU KADAR KÖTÜSÜNÜ BEKLEMİYORDUK

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi. Futbolcularının oyunundan memnun olduğunu belirten Sergen Yalçın, ''Kötü bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Oyuncuklarım iyi mücadele etti. Kırılma anları vardı. 1-0'dan sonra ikinci golü bulsaydık farklı sonuç elde edebilirdik. Ancak gol atamayınca, zor bir takımla oynuyorsunuz üzerinize geliyorlar. Avrupa defterini kapattık. Tabii ki üzgünüz. Kuralar çekildiğinde heyecanımız vardı ancak sakatlıklar direncimizi bir hayli kırdı. İstediğimiz mücadeleyi veremedik. Kötü bir süreç oldu bizim için ancak yapacak bir şey yok. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Dönüş yakalamamız lazım. Özellikle lige geri dönmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük hedefler koymamıştık ancak bu kadar kötüsünü de beklemiyorduk. Ligde de çok iyi gitmiyoruz. Takımdaki hiçbir kurum beklentiye karşılık veremiyor. Yeniden kazanmaya alışmamız gerekiyor. Mücadele ediyoruz, yapmamız gerekenleri yapıyorum. Umarım cumartesi gününden itibaren işler istediğimiz şekle geri döner'' şeklinde konuştu.



“BENİM SÖZ VERMEMLE OLMUYOR”



Taraftarın maç sonu verdiği destekle ilgili de konuşan Yalçın, ''Keşke benim söz vermemle olsa her şey ancak benim söz vermemle olmuyor. Futbol çok başka bir oyun. Sahada oynanıyor, mücadele istiyor. Bu sene çok daha geniş bir kadromuz var ve halliyle beklenti daha fazla ancak buna cevap veremiyoruz. Oyunumuz gayet iyiydi ancak oyun lehimize dönmedi. Takımın böyle bir direnç göstermesi bizi mutlu etti. Umarım hafta sonu da oyuncularımız aynı mücadeleyi gösterir ve bizim için farklı bir yöne doğru gitmeye başlar'' dedi.



“VAR'DAN LEHİMİZE ÇIKAN TEK BİR KARAR YOK”



Devre arası transfer politikasıyla ilgili bir hazırlıkları olmadığını söyleyen Yalçın, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:



''Şu an için devre arası adına bir planlama yapmadık. Batshuayi yoktu mesela sakatlıktan döndü ancak hafta sonu onu kullanacağız. Yabancı sayımız dolu. Gönderip almamız gerekiyor ancak ekonomik bir durum var önümüzde. Ben kadromuzun yetersiz olduğunu düşünmüyorum bence lig için yeterli. Bitiricilik durumu futbolcunun bireysel yeteneğiyle ilgili. Top oraya kadar geliyorsa bir şeyleri düzgün yapıyoruz demektir. Bazı şanssızlıklarımız da var. Galatasaray maçında bizim aleyhimize verilen penaltıyla Alanyaspor maçında lehimize verilmeyen penaltı aynıydı. Televizyon görüntüleri göstermiyor. Yayıncı kuruluştan görüntüleri istiyoruz sildik deniliyor. VAR'dan lehimize çıkan tek bir karar yok. Beşiktaş bu kadar rakip sahada oynuyor ancak tek bir lehimize karar çıkmaması normal değil. Konuşunca ceza yiyoruz, sert söylediğimizde federasyon ceza veriyor, konuşmadığımızda 'Hoca neden konuşmuyor?' deniliyor. Böyle bir ortamda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.''