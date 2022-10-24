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UEFA'dan Halil Umut Meler'e gÃ¶rev

24 Ekim 2022 Pazartesi 15:10
UEFA'dan Halil Umut Meler'e gÃ¶rev

Ä°STANBUL -Â FIFA kokartlÄ± hakem Halil Umut Meler, Ä°talya'nÄ±n Napoli ile Ä°skoÃ§ya'nÄ±n Rangers takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda 26 Ekim Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ oynanacak UEFA Åžampiyonlar Ligi A Grubu mÃ¼sabakasÄ±nÄ± yÃ¶netecek.

Ä°talya'nÄ±n Napoli ÅŸehrindeki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda saat 22.00'de baÅŸlayacak mÃ¼sabakada Halil Umut Meler 'in yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet KÃ¶mÃ¼rcÃ¼oÄŸlu yapacak. MÃ¼sabakanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakemi ise Arda KardeÅŸler olacak. KarÅŸÄ±laÅŸmada Abdulkadir Bitigen VAR, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz ise AVAR olarak gÃ¶rev yapacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Halil Umut MelerUEFA
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