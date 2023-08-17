ANKARA (AA) - Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 29 milyon 628 bin 783 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 30 milyon 443 bin 171 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 744 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 39 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 232 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 257 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 113 milyon 794 bin 554 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 984 bin 379 metreküp olarak kayıtlara geçti.