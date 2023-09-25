ANKARA (AA) - Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 23 milyon 192 bin 637 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 16 milyon 65 bin 486 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 489 lira 71 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 444 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 964 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 15 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 684 bin 960 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 654 bin 767 metreküp olarak kayıtlara geçti.