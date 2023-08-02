Haber: Damla Oya Erman

2 Temmuz'da sona eren üç aylık dönemde, en az 13 aydır açık olan Çin mağazalarının satışları, bir önceki yıla göre %46 arttı. Çin, Starbucks için önemli bir büyüme sürücüsü olmuştu, ancak ülkenin sıkı COVID kısıtlamaları nedeniyle işleri olumsuz etkilenmişti.

Starbucks'ın Çin'deki satışları geçen baharda büyük bir darbe almıştı. Şu anda Çin'de neredeyse 6,500 Starbucks mağazası bulunuyor ve CEO Laxman Narasimhan, bu pazarda henüz tam olarak keşfedilmemiş bölgelerde büyük fırsatlar olduğunu belirtiyor.

Çin'de kişi başına düşen kahve tüketimi yılda yaklaşık 12 fincan iken, Japonya'da bu sayı ortalama 200 fincan, ABD'de ise 380 fincan olarak ölçülmektedir. 1.4 milyar nüfusa sahip olan Çin, Starbucks'ın kahve tüketimini Japonya veya ABD seviyelerine çıkarabilirse muazzam bir fırsat sunuyor. ABD'de de satışlar çeyrekte büyüdü, ancak daha mütevazı bir hızda.

En az 13 aydır açık olan Kuzey Amerika mağazalarının satışları %7 arttı. Küresel olarak, en az 13 aydır açık olan kafelerin satışları %10 büyüdü, ancak analistlerin beklentilerini karşılamadı. Şirketin hisseleri Salı günü piyasa kapandıktan sonra yaklaşık %1 düştü. Kuzey Amerika'da çeyreklik gelir 11 milyar doları aştı, yıllık %11 artış gösterdi. ABD ve Çin bir arada Starbucks'ın dünya genelindeki portföyünün %61'ini oluşturuyor.