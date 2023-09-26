Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Tam bağımsız savunma sanayii" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" yaklaşımı doğrultusunda çalışmalarına devam eden STM, TEKNOFEST'te geleceğin mühendisleri ve mucitleriyle buluşmaya devam ediyor.

Cumhuriyet'in 100. yılında TEKNOFEST coşkusuna bu kez İzmir ev sahipliği yapacak. Festival, 27 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde İzmir Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

STM, TEKNOFEST İzmir'de milli mühendislik gücüyle geliştirdiği teknolojilerini gençlerle buluşturacak. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olan ve yakın zamanda seyir testleri için "Mavi Vatan"a açılan MİLGEM'in 5. gemisi TCG İSTANBUL (F-515) ve Türkiye'nin küçük boyutlu ilk milli denizaltısı STM500'ün maketleri İzmir'de sergilenecek.

Taktik mini insansız hava aracı (İHA) üretiminde öncü çalışmalar yürüten STM, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU, Türkiye'nin ilk sabit kanatlı mini vurucu İHA'sı ALPAGU ve milli gözcü İHA TOGAN'ı da festivalde tanıtacak.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında etkin rol üstlenerek, 50'den fazla kişinin enkazdan kurtulmasını sağlayan STM Duvar Arkası Radar (DAR) da TEKNOFEST'te olacak.

Türkiye'nin "Siber Vatan" mücadelesinde önemli görevleri bulunan STM, siber güvenlik alanına ilgi duyan gençlere interaktif ve eğlenceli bir deneyim sunacak. STM standında özel olarak oluşturulan siber güvenlik odasında gençler, hazırlanan zorlu sorular ve görevleri yerine getirerek, siber güvenlik dünyasına giriş yapacak.

STM standında minikler, hayallerindeki gemi, denizaltı, uçak ve İHA'ları kağıda dökerek yeteneklerini sergileyecek ve en iyi üç tasarım gerçeğe dönüşecek. STM standını ziyaret eden öğrenciler ise STM'nin staj, aday mühendislik ve kariyer fırsatlarına ilişkin bilgi alabilecek.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, konuya ilişkin açıklamasında, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında TEKNOFEST kuşağıyla buluşmaya devam ediyoruz. İstanbul ve Ankara'nın ardından Ege'mizin incisi İzmir'de de STM'nin milli mühendisliğini ve teknolojilerini gençlerimizle bir araya getireceğimiz için mutluyuz. Tüm İzmirlileri yarışma alanlarımızı deneyimlemeye ve milli teknolojilerimizle tanışmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA