Stoltenberg, Çekya'nın başkenti Prag'da devam eden NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müttefik ülkelerce Ukrayna'ya tedarik edilen silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılabilmesi tartışmalarına istinaden bunun Ukrayna'nın kendi savunma hakkına dahil olduğunu söyleyen Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Şunu da ekleyeyim, Rusya'nın yeni cepheler açtığını gördüğümüz için bu durum daha da acil hale geliyor. Şimdi yine kuzeyden Harkiv bölgesine saldırdılar. Ve ön cephedeki sınır çizgisi aşağı yukarı aynı. Ukrayna'yı Rusya içinden üslenen toplarla füzelerle vuruyorlar ve elbette Ukrayna'nın da kendini savunmak için karşılık verebilmesi gerekiyor."

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya topçu birlikleriyle saldırılar düzenlediğine işaret ederek, "Bu saldırıları püskürtmek için gelişmiş silahlar kullanmalarına izin verilmezse Ukrayna'nın kendini savunması çok zorlaşır." dedi.

"Bölgede gerilimi artıran Rusya" vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batı'nın sağladığı silahlarla Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırmasına izin vermesi halinde ciddi sonuçları olacağı" uyarısına yanıt veren Stoltenberg, bu durumun sanılanın aksine yeni bir durum olmadığını dile getirdi.

Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Müttefiklerimiz uzun yıllardır ya da bu savaş başladığından beri bunu yapıyor. 2022'de, silahların Ukrayna içindeki meşru hedeflere yönelik saldırılarda da kullanılabilmesini kabul etti. Örneğin İngiltere, 'Storm Shadow' seyir füzelerini uzun süredir herhangi bir kısıtlama olmaksızın sağlamaktadır. Yani bu durum uzun zamandır böyle. NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağladığı uzun zaman diliminde bu durum söz konusudur."

Putin'in, Batı'nın Ukrayna'ya desteğini engellemek için "tehdit etmeye çalıştığını" belirten Stoltenberg, konuya ilişkin son söylemlerinin de bu çabanın bir parçası olduğu yorumunu yaptı.

Stoltenberg, bölgede gerilimi tırmandıracak şeyin müttefiklerin silahlarını kullanmasına izin vermesi değil Rusya'nın yeni cephe açması olduğuna dikkati çekerek, "Ukrayna'nın karşılık vermemesi gerektiğini düşünmek elbette hiçbir şekilde makul değil çünkü Ukrayna da Rusya'nın içinden kendilerine fırlatılan füze ve topları vurarak topraklarını savunabilmeli." şeklinde konuştu.