Güzelliğiyle olduğu kadar büyüleyici sesiyle de dikkatleri üzerine çeken Su Akkuyu, “Bozuk Para” ile müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Kısa sürede 2 milyon izlenmeyi aşan “Bozuk Para” klibi sosyal medyada gündem oldu. Su Akkuyu, müzik kariyerindeki yükselişini sürdürürken modellikte de Türkiye’yi uluslararası alanda temsil ediyor.

“Bozuk Para” kısa sürede milyonlara ulaştı. Bu başarı size neler hissettirdi?

Böylesine yoğun bir ilgiyi görmek büyük mutluluk. Dinleyicilerin şarkıyla bağ kurması benim için en büyük başarı.

Şarkının çıkış hikâyesi nedir?

“Bozuk Para”, insanın değersiz hissettiği anlardan ve yeniden ayağa kalkma gücünden doğdu.

Klibiniz görsel estetiğiyle çok konuşuldu. Hazırlık sürecini nasıl yönettiniz?

Her detayı ince ince düşündük. Hem modern hem duygusal bir atmosfer yaratmak istedik. Ama eksikler vardır tabi ki ilk klibim ilk deneyimim.

Şarkının sizi en çok anlatan cümlesi hangisi?

Bozuk param senin kadar bozuk değil inan..

Sosyal medyada gelen yorumları takip ediyor musunuz?

Evet, çoğunu okuyorum. İnsanların kalbine dokunmak en büyük ödül.

Yeni projelerinizden bahseder misiniz?

Yeni bir single geliyor. Akustiklere de devam ediyorum. Ayrıca yıl sonuna doğru sürpriz bir düet planım var.

Türkiye ve Avrupa’daki sahneler arasında nasıl bir fark görüyorsunuz?

Avrupa’da daha meraklı bir dinleyici var, Türkiye’de ise daha coşkulu.

Modellik kariyeriniz de devam ediyor. Müziği ve modayı bir arada yürütmek nasıl bir şey?

Yorucu ama çok keyifli. İkisi birbirini tamamlıyor.

Uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etmek nasıl hissettiriyor?

Çok gurur verici. Bayrağımızı her yerde onurla taşıyorum.

Sahnede mi, podyumda mı daha özgürsünüz?

İkisi de farklı bir özgürlük. Sahnede ruhumla, podyumda bedenimle ifade ediyorum kendimi.

Müziğe başladığınız ilk günleri hatırlıyor musunuz?

Çok heyecanlıydım. O günlerden bugünlere uzanan yolculuk benim için bir okul oldu. Babam müzisyen çok küçük yaşlardan beri müziğin içerisindeyim.

Sizi en çok kim destekledi?

Ailem her zaman yanımda oldu. Onların desteği paha biçilemez.

Hayranlarınızdan gelen en özel mesajlar neler?

“Şarkılarınız bana güç verdi” diyorlar. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz.

Gelecekte nasıl bir Su Akkuyu hayal ediyorsunuz?

Daha çok üreten, dünyada daha çok sahne alan ve ilham veren bir Su Akkuyu…

Hayranlarınıza buradan ne söylemek istersiniz?

Su Akkuyu: İyi ki varsınız. “Bozuk Para”yı sizin için söyledim. Her şarkımda kalbinize dokunmak istiyorum.

Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü yıldız Jason Derulo ile bir arada görüntülendiniz. Sosyal medyada bu kare çok konuşuldu, “Acaba aralarında aşk mı var, yoksa ortak bir proje mi?” gibi yorumlar yapıldı. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Evet, o kare çok gündem oldu (gülüyor). Öncelikle belirtmek isterim ki aramızda aşk söylentileri doğru değil. Ancak Jason Derulo ile müzik ve sahne üzerine çok keyifli sohbetlerimiz oldu. Belki ilerleyen dönemde ortak bir projede bir araya gelebiliriz. Benim için büyük bir deneyim olur, çünkü müzikte sınırların olmadığını düşünüyorum. Ama şimdilik sadece güzel bir karşılaşma ve hoş bir anıydı.

Müzik tutkusu sizde nereden geliyor?

Babam da müzisyen. Küçük yaşlardan itibaren onun enstrüman çalışını izlemek bana ilham verdi.

Babanızla ilişkiniz nasıl?

Babam hem müzikte hem hayatta bana yol gösterici oldu. Ona çok düşkünüm. Onun kızı olduğum için her an gurur duyuyorum.

Ailenizin müziğinize katkısı oldu mu?

Kesinlikle. Ailemin desteği olmasa bugün burada olamazdım. Bana her zaman inandılar.

Sahneye çıkarken ailenizden aldığınız en büyük öğüt neydi?

Babam hep “önce kendin inan, sonra şarkını söyle” derdi. Bu söz hala kulağımda.

Yoğun tempoda ailenize zaman ayırabiliyor musunuz?

Ne kadar yoğun olursam olayım, ailemle vakit geçirmek bana huzur veriyor. Onlarla olmak, tüm yorgunluğumu alıyor.