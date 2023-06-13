Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Suyun tahliyesinin tamamlandığı binanın temizliği için görevliler çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca su baskınında zarar gören 4 eserin kostümleri de temizlenerek kurumaya bırakıldı.

Eserlerin orijinallerinin özel dolaplarda tutulduğu ve kurum arşivinden tamamen yok olan bir eser bulunmadığı öğrenildi.

DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan'ın yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda, bodrum katta bulunan bazı eserlerin fotokopileriyle Modern Dans Topluluğu stüdyosunun zarar gördüğü belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kurban Bayramı öncesi denetimleri artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı Kurban Bayramı öncesi denetimleri artırdı

DOB yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaşanan su baskını nın ardından suyun tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Ulus'ta bulunan DOB ek binasının bodrum katını da su basmış, bazı eşyaların su üzerinde sürüklendiği görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

ANKARA AA- Ankara'da pazar günü yaşanan sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında su baskınları meydana gelmiş, göle dönen yollarda araçlar mahsur kalmıştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.