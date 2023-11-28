Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye'nin cimnastikte talep edilen ülke konumuna geldiğini belirterek, "Artık Türk cimnastiği katılmak değil, katıldığı yarışmada madalya almak istiyor. Paris Olimpiyatları'nın yapılacağı 2024'ün, Türk cimnastiğinin yılı olacağına inanıyorum." dedi.

Bolu Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda kampa giren Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın kampını ziyaret eden Çelen, AA muhabirine, federasyonun hedeflerini tek tek tutturduğunu ifade ederek, olimpiyatlara ilk kez takım halinde kota alma gibi tarihi başarı gösterdiklerini söyledi.

Çelen, bugün Türk cimnastiğinin dünyanın en iyileri arasında sayılmasının Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri sayesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Her yıl planlarını yenilediklerine ancak olimpiyatlar için 4 yıllık planlar yapıldığına değinen Çelen, 2024'e hazırlanırken bir takımın da 2028 Olimpiyatları için hazırlık ve planlama yaptığını aktardı.

Çelen, 2024 Paris Olimpiyatları açısından bakıldığında 3 yıl önceki planlardaki hedeflerin tek tek tutturulduğunu vurgulayarak, "Artistik takımda ilk 10'a girme hedefimiz vardı. Ritmik cimnastikte kota hedefimiz devam ediyor. Artistik kadınlardaki Dünya Şampiyonası'nda sıkıntı yaşadık, o da dünya kupalarında devam ediyor." diye konuştu.

Takım halinde olimpiyat kotası almanın önemini yineleyen Çelen, bu ekiple Belçika'daki Dünya Şampiyonası'nda en iyi 10 takım arasına girdiklerini anımsattı.

"Hedefimiz bitmedi, 2024'te alınması gereken kotalar var"

Federasyon başkanı Çelen, milli takım kadrosunun genişliğine dikkati çekerek, teknik heyetin en iyi sporcuları seçerek ülkenin başarılı olması için çalıştığını kaydetti.

Bu yıl Antalya'da birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarına işaret eden Çelen, şöyle devam etti:

"Şimdiden Antalya'da kamp yapmak isteyen ülkelerin federasyonumuza resmi olarak mektup gönderdiklerini gördük. Herkes kamp yapmak istiyor. On yıl geriye baktığım zaman, biz Ruslar, Japonlar ve Çinlilerle kamp yapmak isterdik. Giderdik ve birlikte kamp yapamazdık. Zaman ilerledikçe birlikte kamp yapmaya başladık ama şimdi biz talep eden değil, talep edilen ülke olduk. Yurt dışından antrenör getirirdik, şimdi Türk antrenörler Avrupa'nın en başarılı antrenörleri seçiliyor. Cimnastik camiamız adına çok mutluyum."

Çelen, 2023'ün kendileri için çok başarılı geçtiğini vurgulayarak, "Hedefimiz bitmedi, 2024'te alınması gereken kotalar var. Onları inşallah başarabilirsek, olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2028'de büyük takımın arkasından gelen gençlerin çok başarılı sonuçlar elde edeceğine ve ülkeye madalya sevinci yaşatacaklarına inandığını belirten Çelen, şöyle konuştu:

"Bütün dünya ülkeleri ciddi mücadele veriyor. 10 ülkenin yarışabileceği yere biz takım olarak gidiyoruz. Oraya katılan herkes madalyanın birer aday sporcusu. En az hatayı yapan, o gün gününde olan, kendini en başarılı hisseden madalyaya uzanacak. İnşallah en az hatayı yapan biz oluruz. O gün günümüzde biz oluruz. Kuralarımızı iyi çekeriz. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Artık Türk cimnastiği katılmak değil, katıldığı yarışmada madalya almak istiyor. Paris Olimpiyatları'nın yapılacağı 2024'ün, Türk cimnastiğinin yılı olacağına inanıyorum."