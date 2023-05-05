Cenevre/Hartum

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalara dair son gelişmeler ele alındı.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, Sudan'da devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını kaydetti.

Çatışmalarda sağlık tesislerine yönelik toplam 28 saldırı yapıldığını söyleyen Harris, bu saldırılarda 8 kişinin öldüğünü ve 18 kişinin yaralandığını ifade etti.

Harris, ülkedeki sağlık merkezlerinin yüzde 16'sının hizmet verebilecek durumda ve başkent Hartum'daki sağlık merkezlerinin yüzde 6'sının çalışır durumda olduğunu bildirdi.

Sudan'da sağlık hizmetleri açısından durumun kötüye gittiğini söyleyen Harris, "İnsanlar yaralandığında tedavi için nereye gidecek? Bu insanların yüzde 25'i kanamaları durdurulamadığı için ölüyor. Bu, yapılabilecek çok basit bir ilk yardım müdahalesi. Bu şekilde ölümler kabul edilemez." dedi.

Sudan'da saatte 7 çocuk yaşamını yitiriyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana yaşanan çocuk ölümlerinin korkutucu seviyelere ulaştığını söyledi.

15 Nisan-25 Nisan'da 190 çocuğun öldürüldüğünü ve 1700 çocuğun yaralandığını kaydeden Elder, "Sudan'daki çatışmanın ilk 11 gününde ortalama olarak saatte 7 çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı rapor edildi." diye konuştu.

Ülkede çatışmalar sürüyor

Öte yandan, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 15 Nisan'dan bu yana sürüyor, taraflar ilan edilen ateşkese uymuyor.

Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Havalimanı ve Bahri bölgelerinde silah sesleri ve duman yükseliyor.

Hartum semalarında orduya ait savaş jetlerine HDK, uçaksavarlarla karşılık vermeye çalışıyor.

Ordu ise Kuzey Kurdufan eyaletindeki el-Ubeyyid ve Hartum'un bazı bölgeleri dışında ülke genelinde durumun sakin olduğunu açıkladı.

Elektrik, su ve ekmek sıkıntısı

Hartum'da üç haftadır elektrik ve su kesintisi yaşanıyor. Ekmek başta olmak üzere temel gıda maddelerine ulaşımda ciddi sıkıntılar bulunuyor.

Çatışmalar nedeniyle gerekli çalışmalar yapılamadığından 6 eyalete enerji verilemiyor.

Ordu, Doğu Afrika’daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) 3 Mayıs'ta önerdiği ateşkes teklifini kabul ettiğini açıklamıştı.

HDK ise ABD ve Suudi Arabistan arabuluculuğunda insani yardım koridorları açmak, halka ihtiyaçlarını gidermesi için dolaşım serbestisi sağlamak ve insanların güvenli bölgelere ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla ateşkesin 72 saat daha uzatıldığını duyurdu.

15 Nisan'dan bu yana 7. kez ateşkes ilan edildi.

Doktorlar Sendikasından sağlık tesislerinin silahlardan arındırılması çağrısı

Sudan Doktorlar Sendikası, çatışan tarafların sağlık tesislerinin içinde veya yakınında mevzilenmemeleri için çağrı yaptı.

Sivil sağlık kurumlarının savaşın başından beri çok az kapasiteyle çalıştığı belirtilerek, bu kurumlarda silahlı askerlerin bulunmasının istenmediği kaydedildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.