Haber: Mert Osman Erman

Bir Amerikan düşünce kuruluşuna hitap ederken, Suella Braverman Birleşmiş Milletler'in 1951 Mülteci Sözleşmesi'nin uygulanmasının "modern çağımıza uygun olup olmadığını" sorgulayacak.

Bekleniyor ki yasaların, zulümden kaçanlardan ziyade önyargıdan korkanlara yardım etmeye dönüştüğünü iddia edecektir.

İşçi Partisi, mülteci sistemiyle ilgili "onarmaktan vazgeçtiğini" suçladı

"Şimdi yurt dışında gösteriş yapmaya başladı ve başkalarını suçlayacak birini arıyor gibi görünüyor," dedi gölge içişleri bakanı Yvette Cooper.Mülteci Sözleşmesi, İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden dönemde hazırlandı ve merkezinde mültecilerin hayatlarına veya özgürlüklerine yönelik tehditlerle karşılaştıkları ülkelere geri gönderilmemeleri gerektiği ilkesi bulunmaktadır.

İçişleri Bakanı, Washington DC'deki sağcı Amerikan Enterprise Institute'deki bir izleyici kitaplığına "şimdi tamamen farklı bir dönemde yaşadığımızı" söyleyecek.

Şunları söylemesi bekleniyor: "Davalar geliştikçe, pratikte gördüğümüz şey, 'zulme' olan yorumdan, 'ayrımcılık' tanımına daha yakın bir yoruma doğru bir yorum değişikliğidir.

"Ve 'ihtiyatlı' veya 'inandırıcı' bir korkuya doğru benzer bir kaymadır

"Pratik sonucu, sığınma hakkına sahip olabilecek kişi sayısının artması ve bu konuda eşiğin düşürülmesi olmuştur."

Bu tanım, merkezi politika çalışmaları merkezi olan Margaret Thatcher tarafından kurulan düşünce kuruluşu Centre for Policy Studies'e göre en az 780 milyon insanın başka bir ülkeye taşınma hakkını vermektedir.

Bu rakam, dünya genelinde "ırk, din, milliyet, belirli bir sosyal grup üyeliği veya siyasi görüş nedeniyle zulme karşı ihtiyatlı bir korkuya sahip olma haklarını oluşturabilecek insanların toplam sayısını" temel alır - Taliban veya Eritre'nin erkek nüfusu dışındaki herkes dahil olmak üzere Afganistan'daki herkesi içerir.

BM'ye göre, dünya genelinde kayıtlı mültecilerin toplam sayısı çok daha düşüktür ve 2022 yılında 35 milyon insanın mülteci olarak kayıtlı olduğu belirtilmektedir.

Binlerce mil uzaklıkta konuşmasına rağmen, Braverman'ın yorumlarının muhtemelen Westminster'da tartışmayı başlatmak amacıyla yapıldığı neredeyse kesindir.

Salı günü, Polis Bakanı Chris Philp, kimin mülteci statüsü verilen tanımının "70 yıllık içtihatla biraz gerildiğini" BBC'ye söyledi.

Sözleşme artık "temelde ekonomik göçmenler tarafından kullanılıyor ve ülkeler arasında sığınma talep etmek için", dedi.

Başka bir konuşma alıntısında, şunları söyleyecek: "Şunu açıkça belirtmeme izin verin, dünyanın çok büyük bir bölümünde eşcinsel olmak veya kadın olmak son derece zorsa, baskı altındaki kişilere sığınma teklif etmek doğrudur.

"Ancak, etkide, sadece eşcinsel olmak veya bir kadın olmak ve köken ülkenizde ayrımcılıktan korkmak, koruma için yeterli olmamalıdır.

"Durum quo, insanların birden fazla güvenli ülkeden geçebildiği ve hatta yıllarca güvenli ülkelerde yaşayabildiği, sığınma talep etmek için tercih ettikleri yere gitmeye karar verdikleri bir durumdur ve bu absürd ve sürdürülemezdir."

Dünyanın büyük bir kısmı mevcut sözleşmeye imza atmış olduğundan, Braverman'ın reformları başarması büyük bir görev olacaktır. Ancak, tartışmayı başlatarak, hükümetin göç konusunda sert bir yaklaşım benimseme kararlılığını vurgulamaya çalışıyor.

Braverman, Amerikan Enterprise Institute'da ve Westminster'daki birçok Muhafazakar milletvekili arasında sıcak bir karşılama bekleyebilir.

Washington'ı ziyaret etme ve böyle bir güçlü konuşma yapma kararı, en azından kısmen liderlik hırsları perspektifinden de değerlendirilecektir.

Geçen yaz Muhafazakar liderliği için başarısız bir şekilde yarıştı ve Rishi Sunak bir sonraki genel seçimi kaybederse tekrar aday olması muhtemeldir.Mülteci Sözleşmesi Nedir?

Sözleşme 1951'de hazırlandı ve İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da milyonlarca insan yerlerinden edildiği dönemde üç yıl sonra yürürlüğe girdi.



Aslında savaş sonrası Avrupa'nın mültecilerine odaklanmayı amaçlayan metin, 1967'de orijinal metinde bulunan coğrafi ve zaman sınırlarını kaldıran bir değişiklikle evrensel hale getirildi

Sözleşme, bir mültecinin tanımını kabul eder, onların muamelesinin temel asgari standartlarını belirler ve mültecilerin sığınırken göçmenlik kurallarını ihlal etmeleri durumunda cezalandırılmamaları gerektiğini söyler.



Temel ilkesi "geri göndermeme"dir, yani mülteciler özgür iradeleri dışında bir ülkeden geri gönderilmemelidirler



Yaklaşık 150 ülke Sözleşmeye imza atmış ve uluslararası sığınma sisteminin temel taşı olarak kabul edilmektedir. Konuyu doğru bir şekilde tanımlamanın doğru yolu, İngiliz politika ve sığınmacı başvurularıyla nasıl başa çıkılacağına dair daha geniş siyasi tartışmaya anında katkıda bulunur.

İçişleri Bakanı'nın konuşması, hükümetin küçük teknelerle yapılan sığınmacıların karşılama planının yasal olup olmadığını değerlendirmeye hazırlandığı bir Yüksek Mahkeme duruşması için hazırlandığı sırada geldi. Hükümet, İngiltere'ye yasadışı olarak girenleri Ruanda'ya veya üçüncü bir ülkeye göndermek istiyor.

İçişleri Bakanı, muhtemelen yalnızca iç politik muhaliflerden değil, aynı zamanda hedef aldığı sözleşmeyi denetleyen Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden de bir tepki bekliyor. Braverman, zaten hükümetin planları nedeniyle kuruluşla çatıştı.

Kendi partisinden bazıları zaten Braverman'ın yorumlarını eleştirdi

LGBT+ Muhafazakarları'nın destekçilerinden ve Londra Meclisi'nde uzun yıllardır görev yapan Andrew Boff şunları söyledi: "İnsanlar cinsiyet, cinsellik ve inanç nedeniyle zulme uğrarlar ve küçük bir azınlık genellikle aile destek ağlarına sahip oldukları veya dil konusundaki bilgileri olduğu için İngiltere'ye gelirler, bu da entegrasyonlarına yardımcı olur.

"Köpek ıslığılarının uluslararası olarak duyulmayacağından eminim, bu yüzden sığınma taleplerinin korkunç geri dönüşümünü düzeltmek yerine bizi kurban suçlamalarıyla meşgul etmek yerine zamanını harcamalı."

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), planın "gerçek mültecilere koruma sağlamayı reddedeceğini" ve Mülteci Sözleşmesi'ni "açık bir ihlal" olduğunu iddia ederek planı sert bir şekilde eleştirmiştir.

Braverman'ın konuşmasına yanıt olarak, Refugee Council yardım kuruluşu İngiltere'nin anlaşmaları yırtmak yerine "sığınma sistemindeki gerçek sorunları ele alması gerektiğini" ve korumaya ihtiyaç duyanlara güvenli yollar sağlaması gerektiğini söyledi.

Ancak, Migration Watch UK kampanya grubundan Alp Mehmet, İçişleri Bakanı'nın "sözleşmeleri" eleştirmesinin doğru olduğunu ve reformlar yapılmazsa İngiltere'nin Mülteci Sözleşmesi'nden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Baro avukatı ve mülteci hakları kampanyacısı Colin Yeo, "farklı ülkelerin sözleşmeye katılmaları için yıllarca sürdü" dedi ve uluslararası katılımla bir değişikliği müzakere etmek "mümkün olmayacak."