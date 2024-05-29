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Bu arada, kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yolda ilerleyen İETT otobüsünün peşinden caddeye çıkan çocuğa arkadan gelen başka bir İETT otobüsünün çarpması, çocuğun yola savrulması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 27 Mayıs'ta Eyyubi Caddesi'nde ilerleyen bir İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisine çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle savruldu.

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