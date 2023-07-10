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TEM otoyolundan Edirne istikametine giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FK 806 plakalı hafriyat kamyon unun damperi, Sultanbeyli mevkisinde açıldı. Damperin üst geçide çarpması sonucu, kamyonun dorsesi ayrıldı, üst geçitte de hasar oluştu.

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