İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde çevre bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Mimar Sinan Şehir Orman'ında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Öztürkmen, Mustafa Birinci ve Mehmet Yiğit, AK Parti Sultangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. ‘Temiz Dünya, Temiz Deniz' sloganıyla düzenlenen etkinlik Mimar Sinan Şehir Ormanı'nın girişinden etkinlik alanına kadar olan yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından Başkan Dursun mini konser veren gençlere eşlik ederek Aşık Veysel'in ‘Uzun İnce bir Yoldayım'ı türküsünü söyledi. Etkinlik alanında Bilim Merkezi öğrencilerinin sıfır atık anlayışı ile geri dönüştürülmüş malzemelerden yaptığı ürünlerin bulunduğu bir sergiye de yer verildi.

“7'den 70'e halkımız burada”

Etkinlikte yaptığı konuşmada Sıfır Atık ile ilgili çalışmaların çok güçlü şekilde devam ettiğini ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Çevre haftası münasebetiyle Sultangazi'de güzel bir etkinliğin içerisindeyiz. 7'den 70'e halkımız burada. Öğrencilerimiz burada, gençler burada. Ve çevreye, doğaya duyarlı olmamız gerektiğine çalışmalar yapıyoruz. Son dönemde özellikle Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendiyle birlikte Sıfır Atık uygulamalarıyla ilgili çalışmalar çok güçlü bir şekilde ilerliyor. Tabi sadece sıfır atık meselesi değil çevre duyarlılığı ama sıfır atık bunun en önemli taraflarından bir tanesi. Bu çerçeve içerisinde biz de sıfır atığa yönelik uygulamalar yapıyoruz. Özellikle evlerden, iş yerlerinden, sokaklardan, çöplerin ayrıştırılarak, evsel atıkların ve diğer kağıt ambalaj, kumaş gibi ürünlerin ayrılarak geri dönüşüme katkıda bulunmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız oldukça güçlü" dedi.

“En güzel temizlik kirletmemektir diyoruz”

En güzel temizliğin kirletmemek olduğunu ifade eden Başkan Dursun, “Sultangazi Şehir Ormanları burası. Burada Alibeyköy Barajımızın gölü var. Ormanımız var. Burada 1 milyon 600 bin metrekare büyüklüğünde çok güzel bir doğa var. Doğaya karşı daha duyarlı olmak zorundayız. Çevreye duyarlılığımızı göstermek zorundayız. Eğer biz çevreye iyi davranırsak doğaya iyi davranırsak doğayla barışık olursak çevre de bizimle barışık olacaktır. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey bu birlikteliği ve bu bilinci herkese yaymak. Herkeste bu bilincin oluşması için gayret etmek. Çevre Haftası, bir haftalık program ama bu sadece bir hafta boyunca duyarlı olmamız gereken bir konu değil. 365 gün boyunca çevre duyarlılığımızı fazlalaştırmalıyız. Çevreyi kirletmemeliyiz ve bizim bir mottomuz var. En güzel temizlik kirletmemektir diyoruz. Bu duyarlılığımızı arttırma adına da 5 Haziran'da başlayan ve 9 Haziran'a kadar devam edecek olan çevre etkinliklerimize, doğa etkinliklerimize, şehir ormanlarımızda ve farklı farklı yerlerde devam edeceğiz. Burada resim sergimiz, fotoğraf sergimiz, çeşitli atölyelerimizde yapılan sergilerimiz var. Duyarlılığı gösterme adına yapılan çalışmalarımız var. Herkesi Sultangazi'ye bekliyoruz. Ama doğaya saygılı, çevreye saygılı bir şekilde bekliyoruz. Sultan şehrin güzel ormanlarına da yine herkesi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

HABER: METE YILMAZ