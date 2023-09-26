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Bolu Dağı geçişinde onarım çalışması alternatif güzergahta trafik yoğunluğuna neden oldu

Bolu Dağı geçişinde onarım çalışması alternatif güzergahta trafik yoğunluğuna neden oldu

Araçta yapılan kontrolde kasaya gizlenmiş 13'ü çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü T.A, gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 50. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir kamyonet i durdurdu.

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