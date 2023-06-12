İSTANBUL- Türkiye'nin sevilen karakter oyuncusu Sümer Tilmaç, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 12 Haziran 2015'te hayata veda etti.

Katıldığı bir düğünde geçirdiği kalp krizi sonucu 12 Haziran 2015'te hayatını kaybeden sanatçı, vefatından önce "Polis Akademisi: Alaturka" ile "Zilin Sesi" filmleri için kamera karşısına geçti. Tilmaç'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sümer Tilmaç kimdir?

Sümer Tilmaç, 1948 yılında Malatya'da doğdu. Arena Tiyatrosu'nda 1964'te oyunculuğa başlayan Tilmaç, 1968'de İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Tilmaç, Münir Özkul ve Gazanfer Özcan gibi sanatçıların öğrencisi olarak yetişti.

Tiyatro çalışmalarının yanı sıra, "Meraklı Köfteci", "Vatandaş Rıza", "Ah Güzel İstanbul", "Gırgıriye", "Kılıbık", "Damga", "Acı Dünyalar", "Reis Bey", "Kahpe Bizans", "Hemşo" ve "Çakallarla Dans"ın da aralarında bulunduğu 210'dan fazla filmde rol aldı.

"Süper Baba" ve "Karaoğlan" adlı televizyon dizilerinde oynayan Sümer Tilmaç, 2002 yılında 7. Sadri Alışık Ödülleri'nde "Son" filmindeki rolüyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

HABER: BÜLENT ÇAMCI