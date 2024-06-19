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Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri şöyle:

TFF 'den yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım olurken, Fenerbahçe ise ikinci sırada yer aldı.

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