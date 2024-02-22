Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 27. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Cihan Aydın
25 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Pakkan
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor: Burak Şeker
19.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor: Abdulkadir BitigenKaynak: AA