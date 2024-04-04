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Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:

Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor ve İstanbulspor, 31. haftayı düşme hattında tamamlayan ekipler oldu.

Taraftarı önünde Yukatel Adana Demirspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe de sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 82 yaptı.

Sarı-kırmızılılar sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek puanını 84'e yükseltti.

Ligde şampiyonluk yarışındaki iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı kayıpsız geçti.

RAMS Başakşehir sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesi 0-0 sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig 'de 31. hafta, bugün oynanan RAMS Başakşehir-Beşiktaş ve Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla sona erdi.

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