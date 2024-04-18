Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Emin Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ülke tanıtımı için büyük bir organizasyon

Emin Müftüoğlu: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ülke tanıtımı için büyük bir organizasyon

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.