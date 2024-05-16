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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şu şekilde:

Ligde 37. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü yapılacak. RAMS Park'taki derbi maç saat 19.00'da başlayacak.

Diğer mücadelede ise Bitexen Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında İstanbulspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak maç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

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