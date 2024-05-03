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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig i'nde ise son hafta karşılaşmaları yapılacak.

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