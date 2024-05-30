Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Samsunsporlu futbolcu Yunus Emre Çift'in de çeşitli sebeplerle PFDK 'ye sevk edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'de sezonun vazgeçilmezi Tadic oldu

Fenerbahçe'de sezonun vazgeçilmezi Tadic oldu

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 38'inci ve son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Bitexen Antalyaspor, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.