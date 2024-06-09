İzmir

Bodrum FK'nin Trendyol Süper Lig vizesi alması sonrasında Muğla kenti, ilk kez Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

2024-2025 sezonuna kadar 75 takımın yer aldığı Süper Lig'de, Eyüpsor ve Bodrum FK ilk kez mücadele edecek. Bu sezona kadar 37 farklı ilden temsilcinin yer aldığı Süper Lig'e Muğla kenti ilk kez ev sahipliği yapacak.

Eyüpspor'un İstanbul'un 19. temsilcisi olacağı Süper Lig'de Ankara'dan 9, İzmir'den 6, Adana, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Manisa ve Trabzon'dan ikişer takım yer aldı.

Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Yozgat ve Zonguldak ise birer ekiple Süper Lig'de mücadele etti.

2024-2025 sezonu

İstanbul'dan 6 takımın yer alacağı 2024-2025 sezonunda Antalya'dan 2, Adana, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Konya, Muğla, Rize, Samsun, Sivas ve Trabzon'dan birer temsilci yer alacak.

Bodrum FK'nin iç saha maçlarını oynamayı planladığı 3 bin 295 seyirci kapasiteli Bodrum İlçe Stadı'nın Türkiye Futbol Federasyonunun kriterlerine uygun hale getirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Işıklandırması bulunmayan stattaki gerekli tadilatlar için proje çizimine başlandığı ve stadı sezona yetiştirme çalışmalarının da yoğun şekilde sürdürüleceği öğrenildi.

Bodrum FK'nin geçen sezondan 1 maçlık seyircisiz oynama cezası bulunuyor.