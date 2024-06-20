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Nintendo'nun 1983'te "Mario Bros", 1985'te "Super Mario Bros" adıyla çıkarttığı oyun, ilk olarak Japonya ve Kuzey Amerika'da, daha sonra Avrupa ve Türkiye'de oyun tutkunlarıyla buluşmuştu.

Nisan 2023'te gösterime giren ilk "Super Mario Bros.", dünya çapında 200 milyar yenden (1,26 milyar dolar) fazla hasılat elde etmişti.

Prodüksiyonu, Japon firması Nintendo ile Illumination'ın ana şirketi Universal Pictures ortaklaşa finanse edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından 30 sinema projesine destek

Kültür ve Turizm Bakanlığından 30 sinema projesine destek

Mario serisinin tasarımcılarından ve Nintendo yöneticilerinden Miyamoto Şigeru ile Illumination Üst Yöneticisi Chris Meledandri filmin yapımcılığını üstlenecek.

Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo'nun açıklamasına göre, ABD merkezli animasyon üreticisi Illumination işbirliğiyle çekilecek Süper Mario 'nun yeni animasyon filmi, Nisan 2026'da vizyona girecek.

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