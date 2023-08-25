Haber: Mert Osman Erman

O, son haftalarda sushi ve sashiminin tadını çıkarmak için Japon restoranlarına akın eden Hong Konglulardan biriydi.

Japon deniz ürünleri her zaman şehirde çok popüler olmuştur. Ancak Fukushima nükleer atık suyunun açıklanmasıyla tüketmek için yenilenmiş bir aciliyet oluştu.

Perşembe günü, Japon yetkililer yerel saatle 13:00'te (BST 05:00) suyunu yeraltı bir tünel aracılığıyla okyanusa pompalamaya başladıklarını duyurdu. Bu, bölgesel komşulardan hemen tepki çekti.

Kısa bir süre sonra, Çin ana karasının gümrük ofisi, Fukushima ve bazı prefektörlüklerden gelen deniz ürünleri ithalatına getirilen mevcut yasağın hemen tüm Japonya'yı kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı ve bunun "Çinli tüketicilerin sağlığını korumak" için olduğunu söyledi.

Pek çok kişi Hong Kong'un yakın gelecekte aynı adımı atmasını bekliyor.

Bu, Japonya için büyük bir darbe olacaktır. Çin ve Hong Kong, Japonya'nın deniz ürünleri ihracatının neredeyse yarısını oluşturuyor - yılda ortalama 1.1 milyar dolar (866 milyon pound).

Çin sosyal medyası, kullanıcıların dünya genelindeki restoranlara ulaşan balığın uzun vadeli etkileri konusunda endişelerini ifade ettiği gönderilerle dolup taşıyor.

Sosyal medya sitesi Weibo'da bir yorumda, "Bu sadece deniz ürünlerinin güvenli yemek yiyip yiyemediğiyle ilgili bir soru değil. Akıntıların dolaşımı, bunun tüm dünyayı etkileyeceği anlamına geliyor" deniyordu.

Çin devlet destekli Global Times, dünyayı Japonya'dan gelen kahverengi suyla zehirlediği bir çizim yayınladı. Japon bayrağı ve Fukushima santrali işletmecisi Tepco, çizimde önemli bir yer tutuyordu.

Japonya'nın hamlesine yönelik halk tepkilerini arayan bir Weibo anketi, suyun deşarjı konusunda üç önerilen yanıt sunuyordu - hepsi de suyun salınımına karşıydı. 2021 yılında hükümet, planlanan deşarjın satışlara olumsuz etkisi olursa balıkçıları desteklemek için deniz ürünleri satın alacağını açıklamıştı, The Japan Times bildirdi.

Rapor ayrıca yetkililerin, "esnek bir şekilde Fukushima ve Japonya'nın diğer bölgelerinden deniz ürünleri almak için kullanılabilecek" bir fon oluşturmayı düşündüğünü belirtti.

Yetkililerin toplam yasağı öngördüğü belli değil. Uzmanlar deşarjın denizi zaten olduğundan daha radyoaktif hale getirmeyeceğini söyleseler de, Çin'den gelen kısıtlamalar devam ediyor.

Temmuz ayında BM'nin nükleer gözetim kurumu tarafından onaylandı, yetkililer etkilerin insanlar ve çevre üzerinde ihmal edilebilir olacağını sonuçlandırdı.

Birçok bilim insanı, işlenmiş suyun deniz ürünleri üzerindeki etkileri konusundaki endişelerin "bilimsel kanıt temelinde olmadığını" söylüyor.

Portsmouth Üniversitesi'nde çevre bilimi öğreten Prof. Jim Smith, deşarjın planlandığı gibi gerçekleştirilmesi durumunda insanlara yönelik radyasyon dozlarının "küçük bir şey" olacağını söylüyor.

Prof. Smith, maruziyetin yıllık doğal radyasyondan aldığımız dozlardan "bin kat daha az" olacağını belirtiyor.

İsveç'te nükleer kimya alanında doçent olan Mark Foreman, çok fazla deniz ürünü tüketen insanların yalnızca "düşük" radyasyon dozlarına maruz kalacağını belirtiyor - yılda 0.0062 ila 0.032 mikroSv aralığında.

İnsanlar güvenle yılda bin mikroSv'a kadar - veya bundan on binlerce kat daha fazla - radyasyona maruz kalabilirler. Ancak bazı korkular devam ediyor. Hong Kong'da, sadece Bayan Cheng olarak bilinmek isteyen bir diğer restoran ziyaretçisi, Japon deniz ürünlerini yemenin olası sağlık etkilerinden endişeli olduğunu söyledi.

Japon restoranlarında yemek yemek, onun için haftalık bir ritüeldi. Ancak şimdi bu alışkanlığını azaltmayı ve önümüzdeki altı ay boyunca durumu gözlemlemeyi ve şu anda Norveç veya Güney Kore deniz ürünlerine geçmeyi planlıyor.

Ancak BBC'ye konuşan üçüncü bir restoran ziyaretçisi Ah Yum, suyun salınımının Japon mutfağına olan ilgisini değiştirmeyeceğini düşünmediğini söyledi. "Beğeniyorsun, yiyorsun. Bunu hakkında yapabileceğiniz hiçbir şey yok," dedi.