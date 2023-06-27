İstanbul

Ekonomi ve enerji alanlarında küresel etkilere yol açan Kovid-19 salgını ve Ukrayna savaşından sonra uluslararası ve bölgesel yeni ittifakların konuşulduğu bir dönemde gerçekleşen Fransa ziyareti dikkati çekti.

Petrol zengini Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Bin Selman'ın 14 Haziran'dan itibaren başlayan Paris ziyaretine, Batı ve Arap medyası da çeşitli yorumlarla genişçe yer verdi.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra enerji fiyatlarının yükselmesinin ardından Temmuz 2022'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldiği kısa ziyaretten 11 ay sonra ikinci kez Paris'te temaslarda bulunan Bin Selman'a; Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın yanı sıra Maliye Bakanı Muhammed el-Cadan, Kamu Yatırım Fonu (PIF) Direktörü Yasir el-Rumayyan ve diğer bazı yetkilerin yer aldığı oldukça kalabalık bir heyet eşlik etti.

Macron'la görüşmelerinde Ukrayna savaşı, Lübnan'daki siyasi kriz, Suriye ve uluslararası birçok konuyu ele alan Bin Selman, Paris'te 2 gün süren Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi, Suudi Arabistan'ın EXPO 2030 ev sahipliği adaylık törenine ve Suudi Arabistan-Fransız Yatırım Forumu'na katıldı.

Bin Selman, "2030 Vizyonu" için Expo 2030'a ev sahipliğini önemsiyor

Ülkesinin petrole bağımlılığını azaltma hedefiyle 2016'da duyurduğu sosyal ve ekonomik yenilik programı "2030 Vizyonuyla" 22 Haziran 2017'de halkından biat alan Veliaht Prens Bin Selman, Paris'te ülkesinin EXPO 2030'a ev sahipliği için adaylık başvurusuna da tanıklık etti.

Bin Selman, yüzlerce milyar dolarlık projeleri kapsayan 2030 Vizyonunu tamamlamayı hedeflediği döneme denk gelecek EXPO 2030'a ev sahipliğini önemsiyor.

Bu nedenle de EXPO 2030 fuarının ev sahipliği adaylığında yarıştığı Güney Kore ve İtalya'dan önce Paris'e ulaşan ilk lider olan Bin Selman, Temmuz 2022'de yaptığı Paris ziyaretinden beri EXPO 2030 fuarına ev sahipliği konusunda Fransa'nın desteğini alıyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, başvuru törenindeki konuşmasında, ülkesinin Riyad Expo 2030 için 7,8 milyar dolar bütçe ayırdıklarını belirtti.

Arap ve Fransız basını da Bin Selman'ın, Suudi Arabistan'ın EXPO 2030'a ev sahipliği için yaptığı adaylık başvuru törenine bizzat katılarak, bu fuara çok önem verdiğine dikkati çekti.

Suudi Arabistan'ın son dönemde attığı bölgesel adımlar

Suudi Arabistan'ın genç Veliaht Prensi Bin Selman, son aylarda Paris ziyareti öncesine denk gelen önemli adımlar attı.

Riyad yönetimi, 6 Nisan'da Çin arabuluculuğunda İran'la anlaştı. Bu anlaşma kapsamında Suudi Arabistan ile İran, 7 yıl aradan sonra büyükelçilikleri karşılıklı olarak yeniden açma kararı aldı.

Suudi Arabistan, nisan ayında Suriye'de ayaklanmaların başladığı 2011’den beri askıya aldığı diplomatik ilişkileri yeniden başlattı ve dışişleri bakanlığı düzeyinde Riyad ile Şam arasında ilk ziyaretler gerçekleşti.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed de 12 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, 19 Mayıs'ta düzenlenen 32. Arap Birliği Zirvesi'ne katıldı.

Suudi Arabistan ev sahipliğindeki Arap Birliği Zirvesi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de davet edildi. Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, "Zelenskiy'i Arap Birliği zirvesine tüm tarafların sesini duymak için davet ettik. Başından beri, çatışmanın iki tarafı olan Rusya ve Ukrayna ile temas halinde 'pozitif tarafsızlığı' benimsedik." demişti.

Dünyada petrol ihraç eden ülkeler arasında ilk sırada yer alan Suudi Arabistan, İran'ın yanı sıra Yemen ve Suriye'yle ilgili attığı adımların ardından Sudan'da çatışan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında da arabuluculuk rolünü üstlendi.

Airbus ile yerli helikopter anlaşması

Veliaht Prens Bin Selman'ın Paris ziyareti kapsamında gerçekleşen Suudi Arabistan-Fransız Yatırım Forumu'nda, Fransız Airbus şirketi ile Suudi Arabistan'ın savunma şirketlerinden Scopa arasında bir anlaşma yapıldı.

Scopa Üst Yöneticisi (CEO) Fevvaz el-Akil, Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, Airbus ile anlaşmanın, alanında Orta Doğu'nun en büyük anlaşması olduğunu ifade etti.

Airbus'la anlaşmanın askeri ve sivil helikopterleri yerli üretimini içerdiğini aktaran Akil, projenin 25 milyar riyal (6,09 milyar avro) değerinde olduğunu kaydetti.

Akil, projeyle Suudi Arabistan'da 8 bin 500 istihdam fırsatının doğacağını belirtti.

Airbus'la 30 uçak için anlaşma

Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Ulusal Hava Şirketinin yan şirketi Flynas, 30 adet yeni nesil A320neo uçağı alımı için Airbus'la anlaştı.

Flynas Grup Üst Yöneticisi Bander el-Mohanna, 14 milyar riyali (3,41 milyar avro) aşan 30 uçaklık anlaşmanın aslında Airbus'tan 32 milyar riyal (yaklaşık 7,80 milyar avro) değerinde 120 adet uçaklık sipariş kapsamında yapıldığını söyledi.

Flynas filosunu 250 uçağa çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Mohanna, Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesinin 2030 yılında dünyanın 250'den fazla noktasına uçuş yapmayı ve ulusal havalimanlarındaki yıllık yolcu sayısını 300 milyona çıkarmayı hedeflendiğini kaydetti.

Suudi Arabistan ile Fransa arasında 3 milyar avroluk anlaşmalar

Bu arada Suudi Arabistan Yatırım Ajansı yetkililerinden Ammar Altaf, Al-Arabia televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, ülkesi ile Fransa arasındaki ticaret hacminin 10 milyar avroyu aştığı ve karşılıklı doğrudan yatırımların da 13,5 milyar avro olduğunu söyledi.

Bin Selman'ın ziyareti kapsamında gerçekleşen Suudi Arabistan-Fransız Yatırım Forumu'nda 3 milyar avro değerinde 24 anlaşma için imzaların atıldığını belirten Altaf, anlaşmaların petrol, doğal gaz, enerji ve ulaşım gibi 16 alanı kapsadığına dikkati çekti.

Suudi Arabistan'ın turizm alanında büyük yatırımlar hedeflediği ve bu bağlamda 1,5 milyon yeni konaklama birimi inşasını planladığına vurgu yapan Altaf, Fransız grubu Accor Hotels'in de Suudi Arabistan'daki 50 adet olan otel sayısını 100'e çıkaracağını ifade etti.

AA