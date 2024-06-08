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Kyodo haberinde, Çin menşeli otomobil üreticilerinin yerel pazarda başta elektrikli araçlar olmak üzere hakimiyetini artırdığı vurgulandı.

Yıllık 60 bin üretim kapasiteli fabrikanın Nisan 2023-Mart 2024'ü kapsayan 2023 mali yılında 7 bin 579 araç imal ettiği bildirildi.

2012 yılında üretime başlayan fabrikanın firma portföyünde Swift kompakt, Ciaz sedan ve Celerio mini modellerini imal ettiği kaydedildi.

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Resmi Kyodo ajansının firma kaynaklarına dayandırdığı habere göre Suzuki Motor , Tayland'ın Rayong bölgesindeki fabrikasını kapatacak.

Japon otomobil üreticileri, başta Çin menşeli olmak üzere rakip firmaların Asya pazarında oluşturduğu rekabet karşısında zorlanıyor.

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