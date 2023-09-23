Haber: Damla Oya Erman

"Expend4bles," bu hatayı düzelten yanlış yazılmış bir çare sunmaya çalışıyor gibi görünüyor ama senaryosu o kadar zayıf ve yüzeysel ki, onu "The Disposables" (Atılabilirler) olarak tanımlamak daha iyi olurdu.

2010 yapımı film, temel olarak yaşlı aksiyon yıldızları için bir tür tam istihdam projesi olarak yaratıldı. Hollywood'daki meta öğelerini göz önünde bulundurarak - burada yaşlanmak, kariyer açısından paralı işler kadar tehlikeli - seri, sınırlı bir şekilde iş gibi konulara bağlılığına rağmen, yarı taze bir his veriyordu.

Ancak buna rağmen, biraz daha fazla çaba harcayabilirdiler. Basitlik derecesine kadar sadeleştirilmiş olan yapının, bir grup yaşlı savaş atının herkesin favori takımını tekrar yüklemesi gereken acımasız bir kötü adamı (Iko Uwais) içerdiği set, bu sefer hükümet temsilcisi Andy Garcia tarafından verilen emirlerle işe almak zorunda kalır. Bu durum, Slyvester Stallone'un canlandırdığı Barney'nin hala grubun lideri olmasına rağmen, başta onun ve Jason Statham'ın canlandırdığı Lee arasında dostça bir bağın olduğu, eylemin merkezi olarak Statham'ın yerine geçtiği bir bayrak teslimi anlamına gelir. Zaten yaz boyunca "The Meg" devam filminde devasa tarih öncesi köpekbalıklarıyla savaşmış olan Statham.

Lee'nin ayrıca Gina adında bir kız arkadaşı var, o da onun kadar ölümcül, ikisi bunu bir tür ön sevişme olarak kullanıyor. Aksi takdirde, "The Expendables" için tanıdık yüzlerin (en azından onlar için tanıdık) ve yeni yüzlerin karışımı gereklidir ve Dolph Lundgren ve Randy Couture, Curtis "50 Cent" Jackson, dövüş sanatları yıldızı Tony Jaa, Jacob Scipio ve Levy Tran tarafından desteklenir, ancak bu karakterlerin çoğu neredeyse kayda değer değildir.

Yine R kategorisinde olan film, son sefere nazaran daha yumuşak bir çizgiye sahip olmasına rağmen, vücut sayısı kesinlikle oldukça yüksektir, ancak dublör koordinatörü-dönüş-yönetmen Scott Waugh (“Hız İhtiyacı”) rehberliğindeki aksiyon, bu tür şeylerin alabileceği kadar sıradan bir niteliktedir.

"Yer çekimi devreye giriyor," denildiğinde, Barney'nin eğlenceli bir şekilde yanıtladığı gibi, "Bir sıkıntısı var"

Başlangıçta konseptin bir parçası olarak kabul edilen bir zamanlar aksiyonun ana karakterleri arasında yer alan yerçekimi etkilerini dikkate almak teoride seriyi zorlaştırıcı bir etken olabilirdi, bunun yanı sıra iyi bilinen aktörlerin (bazıları yalnızca cameo olarak) görünüşleri de dahil olmak üzere, birçoğunun bu görevi atlaması (geriye dönük bir perspektif ile) ise daha iyi bir fikir olmuş.

Teoride, bu tür bir seriyi aşağı tutmak zordur, çünkü ismin değeri ve yeni oyuncuları formüle takmak kolaydır. Bununla birlikte, "Expend4bles," birçok bakımdan daha fazla yorgun düşer ve maalesef, yanlış yerlerde sarkar.