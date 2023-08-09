Haber: Damla Oya Erman

Hiroşima'da meydana gelen yıkım, Japon Savaş Konseyi'ni Potsdam Konferansı'nın koşulsuz teslim talebini kabul etmeye ikna etmek için yeterli olmadı. Amerika Birleşik Devletleri zaten ikinci atom bombasını, "Şişman Adam" olarak adlandırılan bombayı, 11 Ağustos'ta böyle bir direnç durumunda atmayı planlamıştı, ancak o güne beklenen kötü hava koşulları tarihi 9 Ağustos'a çekti.

Bu nedenle, özel olarak uyarlanmış bir B-29 bombardıman uçağı olan "Bockscar", normalde komutanı olan Frederick Bock'un adından sonra bu sefer Majör Charles W. Sweeney komutasında Tinian Adası'ndan havalanarak hareket etti.

Nagazaki, gemi inşa merkeziydi ve bu sektör hedef alındı. Bomba, şehrin 11:02'de 50.292 metre yüksekte üzerine atıldı ve patlama, 22.000 ton TNT'nin eşdeğer gücünü serbest bıraktı. Şehri çevreleyen tepeler yıkıcı gücü daha iyi sınırladı, ancak ölenlerin sayısı 60.000 ila 80.000 arasında tahmin ediliyor (kesin sayıyı bilmek mümkün değil, patlama bedenleri silip süpürdü ve kayıtları yok etti).

Manhattan Projesi'ni düzenlemekle sorumlu olan General Leslie R. Groves, nükleer patlamanın üretimini ve teslimatını çözen projenin lideri, başka bir atom bombasının Japonya'ya karşı 17 veya 18 Ağustos'a kadar kullanıma hazır olacağını tahmin etti - ancak gerekli olmadı.

Savaş Konseyi hala bölünmüş durumda olsa da ("Savaşın kaybedildiğini söylemek için çok erken," diye düşündü Savunma Bakanı), Japonya'nın savaşı sona erdirmek isteyen iki Savaş Konseyi üyesinin isteği üzerine İmparator Hirohito, Konsey üyeleriyle buluştu ve "savaşın devam etmesi Japon halkının yok olmasına neden olabilir..." dedi. Japonya İmparatoru, koşulsuz teslim için izin verdi.