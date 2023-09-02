Haber: Damla Oya Erman

Roma diktatörü Julius Caesar'ın M.Ö. 44 yılında suikaste uğramasıyla Roma iç savaşa sürüklendi. Savaşı sona erdirmek için üç en güçlü taraftan oluşan bir koalisyon olan İkinci Triumvirate kuruldu. Triumvirate, Octavian, Caesar'ın büyük yeğeni ve seçilmiş mirası; güçlü bir general olan Mark Antony; ve Roma devlet adamı Lepidus'tan oluşuyordu. İmparatorluk üçe bölündü ve Antony, doğu eyaletlerinin yönetimini üstlendi. Asya Minör'e vardığında, Kraliçe Kleopatra'yı, düşmanlarına yardım ettiği iddialarına yanıt vermesi için çağırdı. Kleopatra, M.Ö. 51 yılından beri Mısır'ın hükümdarıydı ve bir zamanlar Julius Caesar'ın sevgilisi olmuş ve ondan bir çocuk dünyaya getirmişti, adını Caesarion koymuştu, bu da "küçük Caesar" anlamına geliyordu.

Kleopatra, Antony'yi Caesar'dan önce olduğu gibi baştan çıkarmaya çalıştı ve M.Ö. 41 yılında Roma tanrıçası Aşk Venüs olarak giyinmiş muhteşem bir nehir kayığıyla Tarsus'a geldi. Çabalarında başarılı oldu ve Antony, onunla birlikte Mısır'a döndü, burada kışı zevk içinde geçirdiler. M.Ö. 40 yılında Antony, giderek gerginleşen ilişkisini düzeltmek amacıyla Roma'ya dönerek Octavian'ın kız kardeşi Octavia ile evlendi. Ancak triumvirate, devam etmeye devam etti. M.Ö. 37 yılında Antony, Octavia'dan ayrıldı ve Doğu'ya seyahat ederek Kleopatra'nın Suriye'ye katılmasını sağladı. Ayrı kaldıkları süre boyunca Kleopatra, ona ikizler dünyaya getirmişti, bir oğlan ve bir kız. Octavian'ın propagandacılarına göre, aşıklar daha sonra evlendiler ve bu, yabancılarla evlenmeyi sınırlayan Roma hukukunu ihlal etti.

M.Ö. 36 yılında Antony'nin Partlere karşı felaketle sonuçlanan askeri kampanyası prestijini daha da azalttı, ancak M.Ö. 34 yılında Ermenistan'a karşı daha başarılı oldu. Zaferi kutlamak için, zaferini şehirlerin sokaklarında bir zafer geçidi düzenledi, bu geçitte Antony ve Kleopatra altın tahtlarda oturuyor, ve çocukları etkileyici kraliyet unvanları verildi. Roma'da birçok kişi, Octavian tarafından teşvik edilen, gösterinin Antony'nin Roma İmparatorluğu'nu yabancıların eline teslim etmeyi amaçladığı bir işaret olduğunu yorumladı.

Birkaç yıl boyunca gerginlik ve propaganda saldırıları yaşandıktan sonra, Octavian M.Ö. 31 yılında Cleopatra'ya ve dolayısıyla Antony'ye karşı savaş ilan etti. Octavian'ın düşmanları Antony'nin yanında toplandı, ancak Octavian'ın parlak askeri komutanları onun güçlerine karşı erken başarılar elde etti. 2 Eylül M.Ö. 31'de filoları Yunanistan'ın Actium kentinde çarpıştı. Şiddetli çatışmadan sonra, Kleopatra mücadeleden ayrıldı ve Mısır'a doğru yol aldı, 60 gemisiyle birlikte. Antony daha sonra düşman hattını yarıp onu takip etti. Moral bulanık filo Octavian'a teslim oldu. Bir hafta sonra Antony'nin kara kuvvetleri teslim oldu.

Kesin bir mağlubiyet yaşamış olsalar da, Octavian'ın Mısır'a ulaşıp Antony'yi bir kez daha mağlup etmesi neredeyse bir yıl sürdü. Savaşın ardından Kleopatra, kendisi için inşa ettirdiği anıt mezara sığındı. Antony, Kleopatra'nın öldüğü bilgisi üzerine kendi kılıcıyla kendini bıçakladı. Ölmeden önce başka bir haberci geldi, Kleopatra'nın hala yaşadığını söyledi. Antony, Kleopatra'nın sığınağına taşındı, burada Octavian'la barış yapmasını söyledikten sonra öldü. Zaferle dolu bir şekilde gelen Roma, onu baştan çıkarmaya çalıştı, ancak onun cazibesine karşı koydu. Octavian'ın egemenliği altına girmek yerine, Kleopatra, muhtemelen bir yılan olan zehirli bir Mısır yılanıyla intihar etti, bu da tanrısal hükümetin sembolüydü.

Bir kesin mağlubiyet yaşamış olsalar da, Octavian'ın Mısır'a ulaşıp Antony'i bir kez daha mağlup etmesi neredeyse bir yıl sürdü. Savaşın ardından Kleopatra, kendisi için inşa ettirdiği anıt mezara sığındı. Antony, Kleopatra'nın öldüğü bilgisini aldığında, kendi kılıcıyla kendini bıçakladı. Ölmeden önce başka bir haberci geldi, Kleopatra'nın hala yaşadığını söyledi. Antony, Kleopatra'nın sığınağına taşındı, burada ona Octavian ile barış yapmasını söyledikten sonra öldü. Zafer kazanmış olan Roma geldiğinde, onu baştan çıkarmaya çalıştı, ancak onun cazibelerine karşı koydu. Octavian'ın hükmetmesi altına girmek yerine, Kleopatra, muhtemelen bir yılan olan, zehirli bir Mısır yılanı ve tanrısal hükümetin sembolü olan bir asp (yılan) aracılığıyla intihar etti.

Ardından Octavian, Kleopatra'nın oğlu Caesarion'u idam etti, Mısır'ı Roma İmparatorluğu'na ilhak etti ve Cleopatra'nın hazinesini eski askerlerine ödeme yapmak için kullandı. M.Ö. 27'de Octavian, tüm Roma imparatorları arasında ilk ve muhtemelen en başarılı olanı olan Augustus oldu. 14 M.S. yaşındayken ölene kadar barışçıl, refah içinde ve genişleyen bir Roma İmparatorluğu'nu yönetti.