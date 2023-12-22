Haber: Damla Oya Erman

Ancak, eserin tarihi başlangıcı, ilk eleştirilerin pek de olumlu olmamasına dayanıyor. Konser salonu buz gibi soğuktu, eser başlamadan önce dört saat süren muazzam bir programın iki saatten fazlası geçmişti ve orkestra o gün o kadar kötü çaldı ki neredeyse sağır besteci, aynı zamanda orkestra şefi ve piyanist olarak görev yapan Beethoven, topluluğu bir bölümde durdurarak baştan başlamak zorunda kaldı.

Prömiyer, zorlu koşullara rağmen, Beşinci Senfoni'nin Beethoven'ın kariyerindeki en büyük başarılarından biri olarak tanınmasını engellemedi. Eleştirmen E.T.A. Hoffman, 1810'da Beethoven'ı büyük Haydn ve Mozart'ı geride bırakan bir eserle övgüyle anarak, eserin "bize kocaman ve ölçülemez alanın kapılarını açtığını... dehşet, korku, dehşet ve acı uyandırdığını ve Romantizmin özü olan sonsuz özlemi canlandırdığını" belirtti.

Beşinci Senfoni, zamanla klasik repertuarın bir parçası haline geldi ve dünya genelindeki birçok orkestra tarafından seslendirildi. Ancak, sadece ciddi bir kompozisyon olarak değil, aynı zamanda güçlü dört nota açılış motifinin etkisiyle popüler kültürde de etkileyici bir iz bıraktı. Bu motif, II. Dünya Savaşı döneminde Birleşik Krallık'ta BBC yayınlarını açmak için kullanıldı, çünkü Morse kodundaki "V" için "Victory"yi temsil ediyordu. Ayrıca, Walter Murphy tarafından disko döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde "A Fifth Of Beethoven" adlı bir pop hitine ilham verdi.

Beşinci Senfoni, Beethoven'ın müzikal mirasında önemli bir yer tutarken, zorlu prömiyerine rağmen zaman içinde büyük bir başarı elde etti ve bugün hala klasik müziğin zirvesinde yer alıyor.