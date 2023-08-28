Haber: Damla Oya Erman

29 Temmuz 1981'de, 74 ülkede neredeyse bir milyar televizyon izleyicisi, Britanya tahtının varisi Prens Charles'ın genç bir İngiliz öğretmeni olan Lady Diana Spencer'a evliliğini görmek için ayarlandı.

St. Paul Katedrali'nde 2,650 davetlinin huzurunda büyük bir törenle evlenen çiftin aşkı, o an için dünyanın imrenilecek bir durumuydu. İlk çocukları Prens William 1982'de doğdu ve ikincisi Prens Harry 1984'te.

Ancak kısa süre sonra masal gibi çift arasındaki bağlar zayıfladı, ki bu deneyim özellikle dünya çapında sürekli gözü olan magazin medyasının baskısı altında oldukça acı vericiydi. Diana ve Charles 1992'de bir ayrılık duyurdular, ancak kraliyet görevlerini yerine getirmeye devam ettiler.

Kraliçe II. Elizabeth çifti boşanmaya teşvik ettikten iki ay sonra, Ağustos 1996'da prens ve prenses nihai bir anlaşmaya vardılar. Cömert bir anlaşma karşılığında ve Kensington Sarayı'ndaki dairelerini koruma hakkı ve "Galler Prensesi" unvanını saklama hakkı karşılığında Diana, "Kraliyet Yüksekliği" unvanını ve Britanya tahtına gelecekteki herhangi bir iddiayı vazgeçmeyi kabul etti.

Boşanmayı takip eden yıl içinde, popüler prenses, "insanların kalplerinde bir kraliçe olma" hayaline ulaşmak için iyi bir yoldaymış gibi görünüyordu, ancak 31 Ağustos 1997'de Paris'teki bir araba kazasında arkadaşı Dodi Fayed ile birlikte hayatını kaybetti.

Fransız polisi tarafından yürütülen bir soruşturma, kazada ölen sürücünün aşırı derecede sarhoş olduğunu ve Diana'nın herhangi bir kamusal etkinlik sırasında sürekli olarak takip eden paparazzi fotoğrafçılarından kaçmaya çalışırken kazayı neden olduğunu sonuçlandırdı.

Prens Charles, uzun süredir devam eden metresi Camilla Parker Bowles ile 9 Nisan 2005'te evlendi. Charles, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından 2022'de Kral oldu; Camilla Kraliçe unvanını aldı.