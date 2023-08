Haber: Damla Oya Erman

"Rock'n Roll Kralı"nın ölümü, Graceland adlı malikanesine, yani Memphis'teki evine yas tutan binlerce hayranı getirdi. Doktorlar, ölümünün muhtemelen reçeteli barbitüratlara olan bağımlılığı tarafından tetiklenen bir kalp krizinden kaynaklandığını söylediler.

Elvis Presley, 8 Ocak 1935'te Mississippi'nin Tupelo şehrinde doğdu. İkiz kardeşi Jesse doğum sırasında öldü. Elvis, Tupelo ve Memphis'te zorluk içinde büyüdü ve liseden sonra bir kamyon şoförü olarak iş buldu. 19 yaşında iken, Memphis'teki bir kayıt stüdyosuna gidip birkaç şarkıyı annesine hediye olarak kaydetmek için 4 dolar ödedi. Stüdyonun sahibi Sam Philips, onun sesinin kaba ve içten gelen kalitesinden etkilendi ve Presley'i bazı yerel müzisyenlerle çalışmak üzere geri davet etti. Philips, Elvis'in ritm ve blues şarkısı "That's All Right"ı söylerken duyduğunda, Presley'nin erişilebilir bir country ve batı tarzı ile doldurduğu bu yorumu Sun Records etiketiyle tekli olarak yayınlamaya karar verdi. Kayıt yerel listelerin en üstüne çıktı ve Presley'nin kariyeri başlamış oldu.

Bir sonraki yıl boyunca, Elvis Güney'de giderek büyüyen bir takipçi kitlesi kazandı ve 1955'te Sun Records onun sözleşmesini büyük bir plak şirketi olan Amerika Radyo Şirketi (RCA)'na 40,000 dolar karşılığında sattı. RCA için ilk kaydı "Heartbreak Hotel"di ve bu onu 1956'nın başlarında ulusal bir duygu haline getirdi. Bunu, çift taraflı hit kaydı "Hound Dog"/"Don't Be Cruel" izledi. Eylül 1956'da Elvis, ulusal bir çeşitlilik televizyon programı olan The Ed Sullivan Show'da sahne aldı ve gençler, dinamik sahne varlığı, yakışıklılığı ve sade ama akılda kalıcı şarkıları karşısında çılgına döndü. Ancak birçok ebeveyn, cinsel çağrışımlı pelvik hareketlerinden rahatsız oldu ve Elvis The Ed Sullivan Show'un üçüncü görünümünde yalnızca bel hattından yukarısını çeken bir şekilde çekildi.

1956'dan 1958'e kadar, Elvis müzik listelerini domine etti ve rock and roll çağını açarak hem beyaz hem de siyah rock sanatçılarına kapılar açtı. Bu dönemde, kendi film şarkılarını içeren dört başarılı sinema filminde rol aldı: Love Me Tender (1956), Jailhouse Rock (1957), Loving You (1957) ve King Creole (1958).

1958'de Presley, Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'na alındı ve Batı Almanya'da 18 ay boyunca bir Jeep şoförü olarak görev yaptı. Genç kızlar üzüntüden etkilenirken, Elvis'in menajeri Albay Tom Parker, Presley'in ayrılmadan önce kaydettiği stoklanmış kayıtlarla Amerikan gençliğini tatmin etmeye devam etti. Bu dönemde yayınlanan beş tekli de sonunda milyon sattı.

1960 yılında çavuş olarak taburcu edildikten sonra, Elvis tarzında bir değişiklik geçirdi; keskin, ritm ve blues esinli malzemeyi romantik, dramatik baladlara tercih etti, örneğin "Are You Lonesome Tonight?" (Yanlız mısın?). Konserlerden çekilerek müzikal filmlerine odaklandı ve 1960'ların hepsinde 27 film yaptı, bunların arasında G.I. Blues (1960), Blue Hawaii (1961), Girls! Girls! Girls! (1962), Viva Las Vegas (1964) ve Frankie and Johnny (1966) bulunuyordu. 1967'de Priscilla Beaulieu ile evlendi ve çiftin 1968'de Lisa Marie adını verdikleri bir kız çocukları oldu.

1960'ların sonuna gelindiğinde, rock and roll büyük değişiklikler geçirmiş ve Elvis Amerikan gençliği tarafından artık ilgili bir figür olarak görülmüyordu. 1968'de televizyon için yapılan özel bir program, birçok hayranını geri kazandı, ancak hitler daha zor gelmeye başladı. Son büyük 10 listesi şarkısı olan "Burning Love" 1972 yılına aitti. Bununla birlikte, karlı konser ve televizyon görünümleri sayesinde büyük servetini korudu.

1970'lerin ortalarına gelindiğinde, Elvis fiziksel ve zihinsel sağlığında düşüş yaşamaktaydı. 1973 yılında eşinden boşandı ve reçeteli ilaçlara karşı tehlikeli bir bağımlılık geliştirdi. Aynı zamanda abur cubura ve yiyeceklere karşı da bağımlıydı ve büyük miktarda kilo aldı. Hayatının son iki yılında düzensiz sahne performansları sergiledi ve neredeyse bir reclus gibi yaşadı. 16 Ağustos 1977 günü, Graceland malikanesinde baygın halde bulundu ve hastaneye götürüldü, burada ölü ilan edildi. Graceland'ın arazisine gömüldü ve hala hayranları çekmeye devam ediyor; aynı zamanda son derece başarılı bir turistik cazibe merkezi haline getirilmiştir.