Haber: Damla Oya Erman

Kuzey Avrupa ülkesi, 1809'da Rus İmparatorluğu'nun kontrolü altına girmiş ve bu süreçte Büyük Dükalık statüsüne sahip olmuştur.

Ancak, Rusya'daki Ekim Devrimi'nin ardından, Sovyetler Birliği'nin oluşumuyla birlikte Finlandiya Parlamentosu tarafından alınan önemli bir kararla, bu uzun süreç sona erdi. Tarihi 6 Aralık'ta, Finlandiya, bağımsızlık ilan ederek kendi özgür kaderini belirleme hakkını elde etti.

Bu bağımsızlık bildirisi, Finlandiya'nın tarihinde dönüm noktası olarak kabul edilirken, ülkenin bağımsız bir ulus olarak ortaya çıkmasının ilk adımını temsil ediyor. Parlamentonun cesur kararı, Finlandiya'nın kendi ayakları üzerinde duran bir ulus olarak varlığını sürdürmesini sağladı.

Rus İmparatorluğu'nun Büyük Dükalık olarak yönettiği yıllar boyunca, Finlandiya'nın kendi kültürünü, dilini ve kimliğini koruma mücadelesi devam etti. 1917'deki bu tarihi karar, bu mücadelenin bir ürünü olarak ortaya çıktı ve Finlandiya'nın kendi geleceğini belirleme arzusunun bir yansımasıdır.

Bağımsızlık bildirisiyle birlikte Finlandiya, artık kendi bağımsız ulusu olarak dünya sahnesinde yer alıyor ve uluslararası toplulukta tanınma sürecini başlatıyor. 1917'deki bu önemli adım, Finlandiya'nın bağımsızlık mücadelesinin zirvesini temsil ederken, ülkenin tarihinde bir dönemin kapanıp, yeni bir başlangıcın habercisi oldu.

Bugün, Finlandiya'nın bağımsızlığının ilan edildiği bu önemli gün, ulus genelinde çeşitli etkinliklerle ve törenlerle kutlanmaktadır. Finlandiya halkı, bu tarihi anı canlı tutarak, bağımsızlık ve özgürlük değerlerine olan bağlılıklarını her yıl coşkuyla yeniden ifade etmektedir.