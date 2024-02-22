Haber: Damla Oya Erman

Ülke genelinde, Washington'un mirası ve liderliği saygıyla anıldı.

Washington'un doğum günü, her yıl "Washington'ın Doğum Günü" olarak kutlanır ve federal bir tatil olarak kabul edilir. Bu yıl, tüm Amerika'nın, Washington'un üstün liderliğini ve ülkenin kuruluşundaki rolünü kutladığı çeşitli etkinlikler ve törenler düzenlendi.

Başkan, Virginia'nın Westmoreland County bölgesindeki Pope's Creek Estate'de 1732 yılında doğdu. O zamandan beri, Washington'un vizyonu ve liderliği Amerikan tarihinde bir sembol olarak kalmıştır. O, Amerikan devriminin başlatıcısı olarak kabul edilir ve 1789'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı olarak göreve başladı.

Bugün, Washington'un doğum günü, Amerika'nın değerlerine, bağımsızlığına ve demokrasisine olan bağlılığını ve hizmetini kutlamak için bir fırsat olarak görülüyor. Ülkenin dört bir yanındaki okullar, müzeler ve tarihî yerler, Washington'un mirasını ve önemini vurgulayan özel etkinlikler düzenleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihî lideri George Washington'un doğum günü, Amerikalılar arasında birlik, vatanseverlik ve tarih bilinci duygularını canlandırıyor.