Haber: Damla Oya Erman

O dönemde 49 yaşında olan Mayol, 7 yıl sonra kendi rekorunu kırarak 105 metreye dalma başarısını elde etti.

Jacques Mayol, insan vücudunun sınırlarını zorlayarak sualtı dalışında önemli bir kilometre taşını temsil etti. "Yunus Adam" olarak da bilinen Mayol, sadece derin sularda değil, aynı zamanda deniz biyolojisi ve serbest dalış konularındaki çalışmalarıyla da tanındı.

Mayol'un başarısı, sualtı sporları ve serbest dalış tutkunları arasında büyük bir ilgi uyandırdı ve bu alandaki teknikleri ve ekipmanları geliştirmeye ilham verdi.

1976'daki denemesi, sadece kendi sınırlarını değil, aynı zamanda insanlığın doğayla olan etkileşimini de sorgulatan bir olay olarak kayda geçti. Mayol'un bu olağanüstü başarısı, sualtı keşiflerine olan ilgiyi artırdı ve bu alanda yeni rekabetlere yol açtı.