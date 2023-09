Haber: Damla Oya Erman

"Alternatif" popüler hale gelmeden önce kendi türleri olan az sayıdaki kişi için, Nirvana, bağımsız olarak ürettikleri 1989 albümleri Bleach ile dikkat çekmişti. Ve Bleach sadece 600 dolar harcanarak yapıldıktan sonra 30,000 kopya sattığını bilen müzik işi profesyonelleri için Nirvana, büyük plak şirketi Geffen Records tarafından yayınlanan ikinci albümleri ile çıkış yapacak bir grup olarak görülüyordu.

Ancak hiç kimse, Nirvana'nın en büyük hayranları, en büyük endüstri destekçileri ve elbette grup üyeleri bile, neler olacağının büyüklüğünü tahmin etmiyordu. Sadece birkaç ay içinde, ana akım müzik satın alan halk için tamamen önemsiz bir grup, dünyanın en önemli rock grubu haline gelecekti. Dönüşüm, Nirvana'nın dönüm noktası olan "Smells Like Teen Spirit" adlı single'ının 10 Eylül 1991'de yayınlanmasıyla başladı.

Nirvana'nın plak şirketi ve yönetimi, grubun yaklaşan Nevermind albümünden bir hit olmasını umduğu şarkı "Come as You Are" idi, ki bu sonbaharda yayınlanması planlanmıştı. "Smells Like Teen Spirit" sessizce ve önemli bir tanıtım olmadan yayınlandı, yeni albümün farkındalığını kolej ve alternatif radyo dinleyicileri arasında oluşturmayı umarak. Nirvana'nın yöneticisi Danny Goldberg, daha sonra şunları hatırladı: "Biz hiçbiri bunu bir geçiş şarkısı olarak duymadık, ancak halk bunu duydu ve anında etkileniyor. Alternatif radyoda duydular ve ardından lemmingler gibi koşarak satın aldılar."

Nirvana'nın gitaristi, baş vokalisti ve baş şarkıcısı Kurt Cobain, şarkının Nevermind albümüne dahil edilmesi konusunda basçı Krist Novoselic ve davulcu Dave Grohl tarafından ikna edilmek zorunda kaldı. Pixies'ın sert ve yüksek sesli, sonra yumuşak ve sessiz tarzından bilinçli bir şekilde çaldığı bir şarkı hakkında özgüven eksikliği vardı.

Ancak Nirvana hayranı olacak milyonlarca kişinin çoğu muhtemelen Pixies veya Kurt Cobain'i ilham kaynağı olan diğer punk, hardcore ve alternatif gruplar hakkında hiç duymamıştı. O, pop müziğin ana akımının dışında kalan yeraltı bir sahnenin ürünüydü, ancak bu sahnenin gürültüsünü ve öfkesini "Smells Like Teen Spirit" gibi parlak bir şekilde erişilebilir şarkılara kanalize etme yeteneği, ana akımı yeniden tanımlamıştı.