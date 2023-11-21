Haber: Damla Oya Erman

Bu heyecan verici olay, yaklaşık 25 dakika süren ve Paris üzerinde 5.5 mil yol alan bir uçuşla gerçekleşti.

İnsanlığın uçma hayalini ta antik çağlardan beri beslediği bilinen bir gerçek. Yunan mitolojisi, kanatları balmumuyla yapan Dedalos'tan bahsederken, Leonardo da Vinci 15. yüzyılda uçan makinelerin tasarımlarını çizmiş ve helikopter kavramını hayal etmişti. Ancak, 1780'lerde insan uçuşu, gerçek bir gerçeklik halini aldı.

İlk başarılı uçan aracın Montgolfier balonu olmayabilir, ancak bir "ornitopter" - kanatları çırpan planör benzeri bir hava aracı olabilir. Belirsiz bir kayda göre, Alman mimar Karl Friedrich Meerwein'in 1781'de ornitopter ile başarılı bir şekilde havalandığı söyleniyor. Ancak bu kaydın doğruluğu ne olursa olsun, Meerwein'in uçan aracı, Montgolfier kardeşlerin gökyüzüne ilk adımlarını atmalarından önce, gerçek bir uçuş aracı olma özelliğini kazanamadı.

1782'de Joseph ve Étienne Montgolfier, başarılı bir kağıt işine sahip olan Vidalon kasabasında yaşayan kardeşler, yanıcı malzemelerin hafif kağıt veya kumaş torbaların altında yakılmasıyla torbaların yükseldiğini keşfettiler. Bu olaydan yola çıkarak, dumanın balonları yükselttiğini düşündüler. Gerçekte ise balonları yükselten şey sıcak hava idi, ancak bu hata, sonraki başarılarına gölge düşürmedi.

Kardeşler, 4 Haziran 1783'te Annonay'da yaptıkları ilk halka açık gösteride, saman ve yünün yakılmasıyla ısıtılan bir balonun, neredeyse iki mil uzakta yere inmeden önce yaklaşık 3,000 fit yüksekliğe yükseldiğini gösterdiler. Bu deneme, Brezilyalı rahip Bartolomeu Lourenço de Gusmão'nun 1709'da Portekiz kralının sarayında gerçekleştirdiği küçük sıcak hava balonunu fırlatmasından önceydi. Montgolfier kardeşler, Lourenço'nun çalışmasının farkında değillerdi ve hızla onu geride bıraktılar.

Montgolfierler, 19 Eylül'de bir kuzey, bir horoz ve bir ördek'i içeren balonlarından birini Versailles sarayının avlusundan havalandırarak, ilk insanlı uçuşa zemin hazırladılar. Mavi renkte boyanmış ve altın zambaklarla süslenmiş balon, Kral Louis XVI'nin huzurunda gökyüzüne yükseldi. Ahırlık hayvanları sekiz dakika boyunca havada kaldı ve güvenli bir şekilde iki mil uzakta indi. 15 Ekim'de Jean-François Pilátre de Rozier, Montgolfier balonunun bağlı bir test uçuşunu gerçekleştirdi, kısa bir süreliğine havalandıktan sonra yere döndü.

Paris semalarında, 21 Kasım'da büyük bir bekleyen kalabalığın önünde gerçekleşen ilk bağlı olmayan sıcak hava balonu uçuşu, Pilátre ve d'Arlandes'in Bois de Boulogne'deki kraliyet Cháteau La Muette'in bahçesinden yaklaşık beş mil uçmasına tanık oldu. İnsanlık, gökyüzünü nihayet fethetmişti.

Montgolfier kardeşler, bu önemli başarılarından dolayı Fransız Bilimler Akademisi tarafından onurlandırıldı. Daha sonra havacılık konusunda kitaplar yayınladılar ve diğer bilimsel alanlarda da önemli çalışmalara imza attılar. Bu olay, havacılık tarihinde unutulmaz bir dönüm noktası olarak kayda geçti.