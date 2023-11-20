Haber: Damla Oya Erman

Bu olay, Britanya tahtının varisi olan 21 yaşındaki prensesin, Yunanistan ve Danimarka prensi Philip ile bir araya gelmesini kutladı.

26 yaşındaki Philip Mountbatten, II. Dünya Savaşı sırasında Britanya deniz subayı olarak görev yapmış ve evliliklerinden önce Edinburgh Dükü unvanını almıştı. Düğün, Britanya halkının II. Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik zorluklara rağmen yüksek moral bulmasına katkı sağladı.

Prenses Elizabeth, 1952 yılında Kral George VI'nın ölümü üzerine tahta çıktı, bu da Philip'in deniz kariyerini sonlandırarak Britanya monarşisinin eşi olarak yeni görevlerine odaklanmasına neden oldu. Çiftin Prens Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward adında dört çocuğu oldu. Prens Philip, 2021 yılında 99 yaşında hayatını kaybetti, Kraliçe Elizabeth II ise 2022 yılında 96 yaşında vefat etti.