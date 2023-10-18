Haber: Damla Oya Erman

1847 yılında Ohio'nun Milan kasabasında doğan Edison, o dönemde Amerika'da yaygın olan şekilde resmi eğitim almamıştı. Erken yaşlarda geçirdiği nezle sonucu işitme sorunları yaşadığı düşünülen Edison, bu sorunun kulaklarından çekilip hareket eden bir trenle yaşadığı bir olayın sonucu olduğuna inanıyordu. Bu engel, Edison'ın birçok icadına ilham kaynağı oldu. 16 yaşında telegraf operatörü olarak iş bulan Edison, kısa sürede enerjisini ve doğal zekasını telegraf sistemini geliştirmeye adadı. 1869 yılında tam zamanlı bir icatçı olmaya başladı ve 1876 yılında New Jersey'deki Menlo Park'ta bir laboratuvar ve makine atölyesine taşındı.

Edison'ın deneyleri, kuvvetli sezgisi tarafından yönlendiriliyordu, ancak matematiksel ve teknik uzmanlık eksikliğini gidermek amacıyla asistanlar istihdam etmeye özen gösterdi. Menlo Park'ta, Edison telegraf üzerindeki çalışmalarına devam etti ve 1877'de telefon iletişimini kaydetme yolunda çalışırken büyük icatlarından biri olan "fonograf"u keşfetti. Fonografın halka tanıtılması, bu Amerikalı mucidi dünya çapında ünlü kıldı ve ona "Menlo Park Büyücüsü" unvanını kazandırdı.

Ses kaydını yapma ve geri çalma yöntemini bulmak, tarih sahnesinde kalıcı bir iz bırakmasının sadece ilk adımıydı. Edison ve asistanları, 1879 yılında ilk pratik akkor ampulu geliştirdiler ve 1880'lerin sonlarına doğru sinema kamerasının ve projektörün bir öncüsünü icat ettiler. 1887 yılında West Orange'da dünyanın ilk endüstriyel araştırma laboratuvarını kurarak, belirli bir konuyu sistemli bir şekilde araştırmak için düzinelerce işçi istihdam etti.

Muhtemelen modern endüstriyel dünyaya en büyük katkısı elektrik alanındaki çalışmalarından geldi. Işık ve güç için tam bir elektrik dağıtım sistemi geliştirdi, New York Şehri'nde dünyanın ilk elektrik santralini kurdu ve alkalin pilin, ilk elektrikli trenin ve modern elektrik dünyasının temelini atan bir dizi diğer icatı bulunmaktadır. 80'lerinin sonlarına kadar çalışmaya devam etti ve ömrü boyunca 1.093 patent elde etti.

Bugün, 18 Ekim 1931'de New Jersey'deki evinde hayata veda eden Thomas Edison'ın mirası, teknoloji dünyasının temelini atmış ve tarihi değiştirmiştir. Onun dehası, başkalarının teknolojilerini geliştirmekte ve genel halkın kullanımına sunmakta yatmaktadır. Edison'ı anarken, onun bu mucizevi başarılarına bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.