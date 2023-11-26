Haber: Damla Oya Erman

Tutankhamun'un mühürlü gömü odaları, şaşırtıcı bir şekilde bozulmamış durumda bulunuyor ve içeride genç kralın mumyasını içeren bir altın tabut da dahil olmak üzere birkaç bin değerli obje koleksiyonu bulunuyor.

Carter, 1891 yılında Mısır'a adım attığında, antik Mısır mezarlarının çoğu keşfedilmiş ve bunların çoğu bin yıllar boyunca mezarcılar tarafından yağmalanmıştı. Ancak Carter, uzman bir kazıcı olarak, 20. yüzyılın başlarında Kraliçe Hatshepsut ve Kral Thutmose IV'ün mezarlarını keşfetmişti. 1907 civarında, antik eser koleksiyoncusu olan Carnarvon Kontu ile işbirliği yapmaya başlayan Carter, Kral Vadisi'nde kazıları denetlemek üzere görevlendirildi. 1913'e gelindiğinde, uzmanların çoğu Vadide keşfedilecek bir şeyin kalmadığını düşünüyordu. Ancak Carter, henüz pek bilinmeyen Kral Tutankhamun'un mezarının hala bulunabileceğine inanarak çabalarını sürdürdü.

Kral Tutankhamun, M.Ö. 1333 yılında çocuk yaşta tahta çıktı. 18 yaşında öldüğünde, antik Mısır tarihine hafif bir iz bıraktı. M.Ö. 13. yüzyılda, Tutankhamun ve diğer "Amarna" kralları halk tarafından kınandı ve onlarla ilgili çoğu kayıt yok edildi - bunlar arasında Tutankhamun'un mezarının yeri de bulunuyordu. Yüzyıl sonra, M.Ö. 12. yüzyılda Ramses VI için bir mezar inşa eden işçiler, yanlışlıkla Tutankhamun'un mezarını derin bir yonga tabakasıyla kapladılar ve onu gelecekteki keşiflere karşı korudular.

I. Dünya Savaşı'ndan sonra Carter, Tutankhamun'un mezarını bulmak için yoğun bir arama sürecine girdi ve 4 Kasım 1922'de mezarın girişini gösteren bir basamak keşfetti. Lord Carnarvon hızla Mısır'a geldi ve 23 Kasım'da bir çamur tuğla kapısını kırarak Tutankhamun'un mezarına yol açan geçidi ortaya çıkardılar. Mezarın içine bir noktada hırsızların girdiğine dair kanıtlar vardı ve arkeologlar, başka bir soyulmuş mezar keşfetmiş olabilecekleri korkusuyla bu durumu endişeyle karşıladılar. Ancak 26 Kasım'da başka bir kapıyı açtıklarında, Carter mumla içeriye eğilerek bir bakış attı. Lord Carnarvon, "Bir şey görebiliyor musun?" diye sordu. Carter, "Evet, harika şeyler" diye cevap verdi.

Böylece Carter, birkaç yıl boyunca dikkatlice dört odalı mezarı keşfetme sürecine başladı ve birkaç bin nesnenin inanılmaz bir koleksiyonunu ortaya çıkardı. Çeşitli mücevher ve altın parçalarının yanı sıra heykeller, mobilyalar, kıyafetler, bir arabayla silahlar ve antik Mısır'ın kültürü ve tarihine parlak bir ışık tutan birçok başka nesne bulunmaktaydı. En muazzam buluntu, birbirine gömülü üç tabut içeren bir taş lahit idi. Son tabutun içinde, katı altından yapılmış, 3.200 yıl boyunca korunmuş olan çocuk kral Tutankhamun'un mumyası bulunmaktaydı. Bu hazinelerin çoğu şimdi Kahire Müzesi'nde sergilenmektedir.