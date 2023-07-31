Ankara

Tarım Kredi Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, KoopBakkal Projesi'nin geçen yıl ekimde başladığını söyledi.

Projenin mahallelerde unutulmaya yüz tutmuş ve kapanmaya başlayan marketlere yönelik olduğunu belirten Bademli, "Proje bir isim hakkı verme değil. Bakkal normal hayatına devam ediyor. Biz bakkalın raflarına 120 ile 160 arasında ürün koyuyoruz. Bu ürünler et ve süt ürünleriyle 250'ye çıkacak. AVM'ye gidemeyenler bu sayede mahallerindeki marketten uygun fiyata yağ, şeker ve bakliyat gibi ürünleri alabiliyor." dedi.

KoopBakkal olan marketlere bir yazılım yüklediklerini ve bunun üzerinden fiyatları da kontrol ettiklerini ifade eden Bademli, yazılım sayesinde marketlerin sipariş verebildiğini anlattı.

"KoopBakkal"lardaki fiyatların Tarım Kredi Marketler ile aynı olduğu bilgisini veren Bademli, projenin 6 ilde başladığını, halen 23 ilde devam ettiğini bildirdi.

Bademli, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 366 noktada KoopBakkal bulunuyor. 20 ilde daha müracaatları almaya başladık, çok ciddi talep var. Bu illerde yaklaşık 650 bakkal açacağız. Yıl sonuna kadar 1000 bakkal olacak. Tarım Kredi Marketlerin sayısı da 3 bine ulaşacak. Böylece yıl sonunda Tarım Kredi ürünleri toplam 4 bin noktada satılacak."

Tarım Kredi'de satılan 1400 üründen 600'ünün Tarım Kredi tarafından üretildiğine dikkati çeken Bademli, özellikle temel gıda ve deterjan ürünlerinde piyasada en uygun ürün olma iddiasını devam ettirdiklerini dile getirdi.

"Ürün yelpazemiz yaklaşık 130 çeşit arttı"

KoopBakkal üyesi Çiftlik Süt Ürünleri işletmesi sahibi Mehmet Ocaklı da 7 ay önce KoopBakkal olmak için başvuru yaptıklarını, sürecin çok hızlı ve kolay işlediğini söyledi.

KoopBakkal olduktan sonra ürün çeşitlerinin attığını vurgulayan Ocaklı, "Ürün yelpazemiz yaklaşık 130 çeşit arttı. İnternet üzerinden sipariş veriyorum, birkaç gün içinde ürünler elime ulaşıyor." dedi.

Ocaklı, müşterin Tarım Kredi ürünlerini markette bulmaktan memnun olduğunu belirterek, özellikle ayçiçeği yağı ve şeker gibi ürünlerin çok tercih edildiğini bildirdi.

Tarım Kredi ürünleri fiyatlarının diğer marketlerden daha uygun olduğuna işaret eden Ocaklı, diğer marketlere de KoopBakkal olmaları tavsiyesinde bulundu.

AA